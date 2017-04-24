Матвиенко: информационная безопасность детей должна обсуждаться на международном уровне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подключить международные механизмы для обеспечения информационной безопасности детей.

"Очень остро стоит вопрос об обеспечении информационной безопасности детей, в том числе о необходимости противодействия вовлечению детей посредством интернета в экстремистскую и террористическую деятельность, также о профилактике подросткового суицида", - сказала она на заседании президиума Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

"Для решения этих проблем подготовлено два законопроекта, но надо понимать, что противоправный контент создается чаще за пределами России, где наше законодательство не действует. Поэтому парламентариям надо вместе подумать, поднять данную тему в рамках международных институтов и миссий, которые сотрудничают с нами в борьбе с преступностью, например на площадке Межпарламентского союза, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, МПА СНГ и других. Надо вместе продумать регулирование в этой очень опасной сфере", - считает глава Совета Федерации.

Она отметила, что существуют проблемы и в других сферах, касающихся детской безопасности. "Данные официальной статистики по безопасности детей остаются по- прежнему неутешительными. За период с 2012 года по 2015 год по уголовным делам признаны потерпевшими свыше 65 тысяч детей, из них более половины - малолетние. Проблема существует в обеспечении защиты жизни, здоровья детей, включая места отдыха", - сообщила она.

Матвиенко подчеркнула, что Совфед инициировал принятие закона по совершенствованию государственного регулирования отдыха детей. "Важно завершить принятие нормативных актов", - подчеркнула она.