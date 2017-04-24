Матвиенко предложила дать оценку эффективности работы Роскомнадзора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что необходимо дать оценку работы Роскомнадзора, а также призвала руководство ведомства сменить стиль работы.

"Может быть, нам все-таки послушать комплексно, как работает Федеральная служба по надзору в сфере связи, может быть, они не тем направлением занимаются, может быть, дать оценку работе федерального агентства?" - заявила она на заседании президиума Совета законодателей после выступления руководителя Роскомнадзора Александра Жарова, в котором он коснулся темы распространения в интернете "групп смерти" и борьбы с этим. "Вы все время идете в хвосте, вам президент дает поручения, Госдума, Совет Федерации, а вы что, сами не понимаете, что это зона вашей ответственности, и вы должны на результат работать, а не на процесс", - продолжила Матвиенко.

"Пока, уважаемый Александр Александрович, складывается впечатление отсутствия всякой инициативы и заинтересованности в решении вопросов. Может, вам стиль надо перестроить", - сказала она, обращаясь к Жарову.

"Тема острая, почему мы теряем время, теряем наших подростков? Вы должны действовать энергично и добиваться, чтобы с этим безобразием заканчивать", - подчеркнула Матвиенко.