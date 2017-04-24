В Татарстане за два года модернизируют несколько десятков поликлиник

КАЗАНЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Несколько десятков поликлиник Татарстана вошли в программу модернизации на 2017-2018 годы. Об этом сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

"Рустам Минниханов одобрил представленную правительством Татарстана программу модернизации и укрепления первичного медицинского звена Республики Татарстан на 2017-2018 годы. Так, в программу 2017 года войдут 43 учреждения (75 объектов) с прикрепленным населением порядка 2 млн. человек. В программу 2018 года войдут учреждения первичного звена во всех муниципальных районах республики - 37 учреждений (78 объектов), а также другие специализированные медицинские учреждения с прикрепленным населением порядка 1,2 млн. человек", - пояснили в пресс-службе.

Программа включает в себя капитальный ремонт и оснащение современным медицинским оборудованием зданий поликлиник в городах и муниципальных районах республики. Как сообщает пресс-служба, Рустам Минниханов заявил, что "это большой и емкий проект, работа над программой потребует усилий со стороны всех министерств и ведомств как республиканского, так и муниципального уровня". Отмечается, что программа разработана правительством региона во исполнение поручений президента России Владимира Путина, озвученных им в ежегодном послании Федеральному Собранию.

В 2016 году в Татарстане на строительство и капитальный ремонт объектов здравоохранения было выделено 4 млрд рублей, за эти деньги отремонтировано и построено 350 поликлиник и больниц, в основном в районах республики. Модернизация здравоохранения Татарстана на селе идет с 2010 года - за шесть лет построено 367 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, еще 40 планируют построить в 2017 году.