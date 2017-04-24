В Татарстане за два года модернизируют несколько десятков поликлиник

Гаджиев: ошибки арбитра Иванова против "Локомотива" не были преднамереннымиСпорт 24 апреля, 18:34
Куда течет Куда: почему дети из иркутской деревни ходят в школу через рекуВ стране 24 апреля, 18:31
Правительство Ростовской области поддержит два инвестпроекта стоимостью 4,6 млрд руб.Новости партнеров 24 апреля, 18:30
Колобков: сложная экономическая ситуация не отразилась на финансировании СпартакиадСпорт 24 апреля, 18:29
Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях во второй декаде апреля составила 7,94%Экономика и бизнес 24 апреля, 18:16
ФТР обсудит дальнейшую работу Мыскиной в сборной России в конце маяСпорт 24 апреля, 18:15
Россиянки войдут в Мировую группу Кубка Федерации в случае увеличения числа командСпорт 24 апреля, 18:13
"Макрон и Ле Пен воплощают разочарование французов системой"Президентские выборы во Франции 24 апреля, 18:00
Глава Дагестана взял под контроль ситуацию со взрывом гранатыПроисшествия 24 апреля, 17:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЗАНЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Несколько десятков поликлиник Татарстана вошли в программу модернизации на 2017-2018 годы. Об этом сообщили в пресс-службе президента Татарстана.
"Рустам Минниханов одобрил представленную правительством Татарстана программу модернизации и укрепления первичного медицинского звена Республики Татарстан на 2017-2018 годы. Так, в программу 2017 года войдут 43 учреждения (75 объектов) с прикрепленным населением порядка 2 млн. человек. В программу 2018 года войдут учреждения первичного звена во всех муниципальных районах республики - 37 учреждений (78 объектов), а также другие специализированные медицинские учреждения с прикрепленным населением порядка 1,2 млн. человек", - пояснили в пресс-службе.
Программа включает в себя капитальный ремонт и оснащение современным медицинским оборудованием зданий поликлиник в городах и муниципальных районах республики. Как сообщает пресс-служба, Рустам Минниханов заявил, что "это большой и емкий проект, работа над программой потребует усилий со стороны всех министерств и ведомств как республиканского, так и муниципального уровня". Отмечается, что программа разработана правительством региона во исполнение поручений президента России Владимира Путина, озвученных им в ежегодном послании Федеральному Собранию.
В 2016 году в Татарстане на строительство и капитальный ремонт объектов здравоохранения было выделено 4 млрд рублей, за эти деньги отремонтировано и построено 350 поликлиник и больниц, в основном в районах республики. Модернизация здравоохранения Татарстана на селе идет с 2010 года - за шесть лет построено 367 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, еще 40 планируют построить в 2017 году.