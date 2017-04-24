Рождение Рима: как старейший город мира отметил день своего основания

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Античные реконструкции, гладиаторские бои и шествия римских легионеров — на выходных Италия отметила день основания Рима.

По легенде, город был создан 21 апреля 753 года до н. э., когда Ромул провел первую борозду вокруг Палатинского холма. Тем не менее празднование редко ограничивается одним днем. Все начинается с символического открытия ворот Рима и заканчивается костюмированным историческим парадом, в котором могут принять участие как жители города, так и туристы.

Несмотря на то, что "день рождения" Рима не является государственным праздником, 21 апреля все городские парки и музеи можно посетить бесплатно.