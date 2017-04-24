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В черном-черном городе: в Великобритании прошел уик-энд для готов

Общество
24 апреля, 14:45 UTC+3
В фестивале субкультуры приняли участие около 10 тысяч человек
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© EPA/Nigel Roddis
© EPA/Nigel Roddis
© EPA/Nigel Roddis
© EPA/Nigel Roddis
© EPA/Nigel Roddis
© EPA/Nigel Roddis
© EPA/Nigel Roddis
© EPA/Nigel Roddis
© EPA/Nigel Roddis
© EPA/Nigel Roddis
© EPA/Nigel Roddis
© EPA/Nigel Roddis
© EPA/Nigel Roddis
© EPA/Nigel Roddis
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© EPA/Nigel Roddis
© EPA/Nigel Roddis
© EPA/Nigel Roddis
© EPA/Nigel Roddis
© EPA/Nigel Roddis
© EPA/Nigel Roddis
© EPA/Nigel Roddis
© EPA/Nigel Roddis
© EPA/Nigel Roddis
© EPA/Nigel Roddis
© EPA/Nigel Roddis
© EPA/Nigel Roddis
© EPA/Nigel Roddis
© EPA/Nigel Roddis

В небольшом городке Уитби на севере Великобритании уже на протяжении 20 лет - дважды в год - проходит фестиваль готов. Последний из них прошел в минувшие выходные. В рамках мероприятия проводятся разнообразные концерты, а также работают рынки, где можно приобрести одежду и аксессуары в соответствующем стиле. 

Субкультура готов отделилась от панков в восьмидесятых. Ее представители носят одежду мрачных тонов и слушают музыку в жанре "готик-рок". Уитби стал популярен у них и прочих любителей мистики после выхода французского фильма "Уитби, город Дракулы". Есть в нем и музей, посвященный этому персонажу. 

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