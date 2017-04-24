Москвичи смогут проверить, как учтен их голос при оценке реновации пятиэтажек

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Жителям Москвы будет предложена максимально надежная схема верификации их голосов при электронном голосовании по реновации устаревшего жилого фонда (сносу пятиэтажек). При этом каждый из них сможет проверить, как учтен его голос, сообщил журналистам глава департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев в ходе круглого стола, посвященного опросу населения по оценке реновации пятиэтажек.

"Механизм верификации будет таков: мы предложим москвичам на платформе "Активный гражданин" ввести не только свою фамилию, имя и отчество, и паспортные данные, что уже само по себе является достаточно высоким уровнем верификации, но и уникальный номер СНИЛС, а также номер лицевого счета, чтобы выяснить, какое отношение человек имеет к этой квартире, и номер свидетельства о регистрации о собственности для собственников квартир в пятиэтажках", - сказал Ермолаев. "На верификацию данных нам потребуется четыре дня, в ходе которых мы получим данные от МВД, Росреестра, ЕРЦ и Пенсионного фонда", - добавил он.

По словам главы департамента, после окончания голосования результаты будут опубликованы в интернете. "У каждого москвича, принимавшего участие в голосовании, будет свой специальный электронный код, с помощью которого он сможет проверить, правильно ли был учтен его голос", - подчеркнул Ермолаев.

Он добавил, что власти Москвы намерены провести и оффлайн голосование в многофункциональных центрах. При этом право голоса получат также граждане с ограниченными возможностями, к которым на дом с опросниками придут социальные работники.

В начале года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые "хрущевки" в столице, а на их месте построить новые дома. По предварительным оценкам, речь идет о сносе 25 млн кв. метров жилья или более 7,5 тыс. домов, в которых проживают около 1,6 млн человек.