Минэкономразвития предлагает ввести ЕГЭ по технологиям

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития в своем плане повышения темпов экономического роста до 2025 года предлагает внедрить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по технологиям. Об этом сообщил глава МЭР Максим Орешкин, выступая на итоговой коллегии министерства.

"Мы сейчас тоже готовим план действий, у нас есть целый раздел, посвященный образованию, и там есть ряд моментов, которые, как раз, направлены на новое качество образования. Например, мы будем предлагать внутри ЕГЭ ввести ЕГЭ по технологиям - одна из таких вещей, которые будут, как раз, тестировать новые навыки", - сказал Орешкин.

Он добавил, что вся система образования, в первую очередь, в школе, должна быть нацелена на развитие навыков XXI века.

"Нельзя научить тому, что будет через пять лет, но можно заложить в человека способность обучаться, способность воспринимать информацию, поэтому, все что связано с обработкой информации, с ее анализом, коммуникациями - очень важно, сдвиг образования в эту сторону, конечно, будет давать максимальный эффект на темп роста уже через пять-семь лет", - сказал министр.

Острая нехватка кадров

Выступая на коллегии, генеральный директор "Яндекса" в России Александр Шульгин заявил, что в отрасли IT ощущается острая нехватка кадров.

"Если говорить о том, что можно было бы сделать (для роста компаний - прим ТАСС.), в первую очередь, со стороны "Яндекса", и, я бы сказал, что во всей отрасли чувствуется острая нехватка специалистов. Необходимо перестроить систему образования, чтобы она готовила специалистов даже не сегодняшнего дня, а завтрашнего дня. И роль IT как IT-специализации будет крайне важна. Надо больше учить людей", - сказал Шульгин.

Он также обратил внимание на необходимость привлечения специалистов. "Если посмотреть - нынешний руководитель Google и нынешний руководитель Microsoft - это люди, которые родились не в Соединенных штатах. США привлекают огромное количество специалистов из-за рубежа. Я не знаю, сможет ли Россия к этому прийти, но как минимум можно создать систему для возвращения специалистов, которые выучились за границей и работают за границей", - сказал Шульгин.

По опыту "Яндекса", это очень сложно сделать сейчас, добавил Шульгин.