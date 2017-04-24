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Володин выразил недоумение в связи с затягиванием внесения проекта о детском отдыхе

Общество
24 апреля, 13:47 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24, апреля. /ТАСС
О разработке соответствующего документа на заседании президиума Совета законодателей сообщил статс-секретарь - заместитель министра образования и науки Павел Зенькович
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, председательствующий в президиуме Совета законодателей, выразил  недоумение в связи с затягиванием внесения законопроекта, регулирующего организацию детского отдыха.

О разработке соответствующего документа на заседании президиума Совета законодателей сообщил статс-секретарь - заместитель министра образования и науки Павел Зенькович. "Рассчитываем на принятие законопроекта о совершенствовании государственного регулирования организации отдыха детей, призванного в полной мере обеспечить выполнение поручения президента, данного в июле прошлого года", - заявил он, добавив, что "этот законопроект дает четкое определение всех типов мест отдыха и перечень сведений, которые должны содержаться в реестре". По его словам, законопроект "в настоящее время подготовлен министерством и сейчас направлен в регионы и ведомства (для получения отзывов)".

Володин спросил у замминистра, когда планируется внесение законопроекта в нижнюю палату парламента. Зенькович ответил, что документ "требует вдумчивой работы", поэтому это произойдет не раньше осени.

"Совершенно очевидно, что время упущено, и не хватает как минимум двух месяцев, чтобы законопроект был принят своевременно, до начала летнего отдыха", - отметил на это спикер Госдумы. "Даже если в мае правительство внесет его, это приведет к тому, что мы его принимать будем осенью", - заключил Володин.

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