Мурманские активисты ОНФ обнаружили разбившийся в годы войны британский самолет

МУРМАНСК, 24 апреля. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в ходе поисковых работ в Мурманской области обнаружили британский истребитель Hawker Hurricane, разбившийся в годы Второй мировой войны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

"Hawker Hurricane - британский одноместный истребитель времен Второй мировой войны - пролежал в болоте несколько десятилетий ", - сказали в ОНФ.

Активисты регионального отделения ОНФ смогли вытащить пушку истребителя, собрали все детали, находившиеся на поверхности, но установить номер самолета и имя летчика пока не удалось.

Ценные находки общественники уже передали в музей Северного флота. Они намерены достать все обломки самолета, установить его номер и имя летчика. В ОНФ говорят, что работа предстоит непростая - за слоями ила фюзеляж почти не видно, кроме того, доехать до места можно только на снегоходе, но зимой болото замерзает, летом же добираться придется пешком, а это пять часов пути.

"Мы намерены обратиться за помощью к поисковикам, командованию Северного флота, в правительство Мурманской области. Приближается святая дата, и убрать все белые пятна с карты истории - наш гражданский долг. Пока неизвестно, находился ли летчик в самолете во время падения, это тоже еще предстоит выяснить. В любом случае он не должен остаться безымянным", - приводит пресс-служба слова руководителя регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максима Сахневича.

Общественники планируют поднять архивы, чтобы выяснить все подробности боя, в котором разбился самолет. После того, как личность пилота будет установлена, активисты ОНФ намерены выступить с инициативой присвоить его имя одной из школ Кольского района Мурманской области.