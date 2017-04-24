Новый справочник для бездомных издали в Москве

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Благотворительный фонд "Помощник и покровитель" при содействии Синодального отдела по благотворительности издал новый справочник для бездомных. В нем содержится информация об организациях, оказывающих помощь людям, потерявшим жилье, сообщает в понедельник пресс-служба Синодального отдела.

"Это уже пятое издание справочника. Предыдущий тираж был очень быстро распространен, и, по просьбам социальных работников, работающих с бездомными, мы приняли решение о переиздании справочника, чтобы его всем хватило", - рассказал руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности Илья Кусков.

Всего в справочнике восемь разделов: где поесть, помыться, получить одежду, куда обращаться за медицинской, социальной или экстренной помощью, где находятся приюты и общежития. "В каждом разделе собрана информация об организациях, которые оказывают данный вид помощи: адрес, схема проезда, телефоны и сведения о режиме работы", - отметили в пресс-службе.

Справочник издан тиражом 2200 экземпляров, он будет раздаваться социальным работникам храмов и общественным организациям Москвы.

Всего в России 95 православных приютов для бездомных и 10 мобильных пунктов помощи (автобусов милосердия), организованных при участии церкви, добавили в Синодальном отделе.