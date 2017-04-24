В Казани представят план развития волонтерского движения

КАЗАНЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Общественная палата РФ 25 апреля представит в Казани план развития волонтерского движения.

Об этом сообщила пресс-служба Общественной палаты РФ.

"25 апреля в Казани в рамках форума активных граждан "Сообщество" состоится презентация плана мероприятий по развитию волонтерского движения, разработанного во исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина от 5 декабря 2016 года. Разработать план Владимир Путин поручил по итогам своего послания Федеральному собранию Российской Федерации 1 декабря 2016 года", - отмечается в сообщении.

В плане мероприятий прописано совершенствование налогообложения для волонтеров, создание межведомственной комиссии, которая будет координировать развитие волонтерского движения, единого информационно-образовательного портала для всех волонтеров страны, где они могли бы находить друг друга и партнеров, сообщил сопредседатель Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты РФ шестого созыва Артем Метелев.

Общественная палата планирует в ближайший год проанализировать, какие меры нематериальной поддержки могут быть предоставлены добровольцам. "Например, есть почетные доноры, у них, скажем, есть льготы на проезд в транспорте. Есть люди, которые всю сознательную жизнь помогают обществу. Может быть, стоит обществу и стране также проявить к ним внимание, помочь каким-то образом?" - сказал Метелев.

Также планируется создание в субъектах РФ советов, которые будут развивать волонтерство, куда войдут представители органов власти и волонтерских организаций. "Нам очень важно сократить путь между волонтером и представителями органов власти, чтобы они слышали друг друга, чтобы это было эффективно, важно сократить путь между желанием человека помочь и непосредственно его реализацией", - объяснил собеседник агентства.

Проблемы волонтеров

По его словам, основная проблема состоит в том, что стать волонтером довольно сложно. "Если вы хотите что-то сделать, надо найти какой-то фонд, организацию, связаться с ней, а там еще и телефон не возьмут, затем подписать и оформить кучу документов. На это уходит несколько недель, потом уже все желание помогать у человека отпадает. Нам важно эту дистанцию сокращать и создать максимально эффективный, комфортный, интересный механизм вовлечения граждан в добровольчество, сделать это привычкой, нормой и желанным социальным явлением для всех людей", - добавил Метелев.

По его словам, указанный план разработан Общественной палатой РФ, Агентством стратегических инициатив с привлечением большинства волонтерских организаций и экспертов. "Были проведены общественные слушания в 63 регионах. По сути дела вся страна приняла участие в разработке этого плана", - указал Метелев.

Он отметил, что план должен быть утвержден в июне этого года председателем правительства РФ. "Минэкономразвития РФ разрабатывает концепцию развития добровольчества, теоретический документ, к нему будет приложен указанный план, то есть конкретные действия, куда будут вовлечены большинство федеральных министерств, органов власти, субъектов", - пояснил он.

Добровольцев - две трети

Метелев, со ссылкой на исследования "Фонда общественного мнения", сообщил, что в РФ волонтеров около 7% от трудоспособного населения, еще 15% вовлечены в различного рода практики помогающего поведения. "Но, можно сказать, на самом деле, что их около 10 млн человек. Есть исследование Высшей школы экономики, которое говорит, что одна треть населения когда-либо не принимала участие в добровольчестве", - сообщил Метелев.

Как сообщал ТАСС, в послании Федеральному собранию 1 декабря Путин заявил о необходимости "снять все барьеры для развития волонтерства" в России и призвал Агентство стратегических инициатив и Общественную палату предметно поддержать соответствующие движения и некоммерческие организации. Затем президент поручил к 30 апреля 2017 года подготовить план мероприятий по развитию волонтерского движения, включая стандарты взаимодействия волонтеров с органами власти.

Кабинету министров поручено рассмотреть и утвердить данный план, а также обеспечить его реализацию. Доклад от правительства РФ по этому вопросу должен быть сделан до 30 июня 2017 года, "далее - один раз в полгода".