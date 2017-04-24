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Путин потребовал окружить каждого ветерана войны постоянной заботой

Общество
24 апреля, 15:09 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24, апреля. /ТАСС
Президент также выразил уверенность в том, что майские праздники пройдут на высоком уровне
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от глав регионов лучше заботиться о ветеранах Великой Отечественной войны.

На встрече с членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании глава государства отметил, что сейчас "полным ходом идет подготовка к главному празднику - Дню Победы". "У регионов сейчас много задач, но самая главная из них - своевременно устранять проблемы, которые могут возникать у ветеранов, каждый из них должен быть окружен постоянной заботой", - указал Путин.

"Не сомневаюсь, что праздничные майские дни везде пройдут достойно, на самом высоком уровне", - сказал президент.

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