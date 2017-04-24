Путин призвал решать проблемы экологии "всем миром"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал власти регионов внимательно относиться к проблемам экологии, заявив, что их необходимо решать "всем миром". На встрече с членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании глава государства напомнил, что нынешний год - Год экологии в РФ.
"Определена масштабная цель - поэтапный переход России к модели устойчивого развития, в связи с этим в нашей повестке дня - целый ряд проблем", - указал Путин.
Среди вопросов, требующих решения, он назвал "кардинальное снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, утилизацию отходов, энергосбережение, благоустройство городов и сел". "Все это требует от законодателей регионов самого внимательного отношения к природоохранной тематике", - считает президент.
При решении экологических проблем Путин советует законодателям взаимодействовать с гражданским обществом и представителями бизнеса. "Это две стороны медали: с одной стороны, и производство нельзя придавить необоснованными требованиями, но с другой стороны, вечно нельзя оставаться в рамках старых норм, которые сдерживают и само производство, и ухудшают среду проживания людей", - пояснил он.
На взгляд главы государства, "вопросы экологии касаются всех, и решать их нужно всем миром".