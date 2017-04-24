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Суд отклонил иск "Свидетелей Иеговы" на решение о приостановке деятельности

Общество
24 апреля, 15:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
20 апреля Верховный суд РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией
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© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск религиозной организации "Свидетели Иеговы", которая оспорила решение Минюста о приостановке ее деятельности в РФ, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Организация просила суд признать незаконным распоряжение Минюста и обязать ответчика его отменить.

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"Суд решил отказать в административном исковом заявлении религиозной организации "Управленческий центр "Свидетели Иеговы в России", - огласила решение судья Нелли Рубцова.

20 апреля Верховный суд РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, ликвидировал и запретил деятельность всех ее 395 отделений на территории РФ. Имущество организации суд обратил в доход государства. Представитель "Свидетелей Иеговы" заявил, что данное решение будет обжаловано в апелляционной инстанции Верховного суда РФ.

В своем иске Минюст указывал на выявленные в ходе внеплановой проверки различные нарушения в деятельности организации, в том числе закона "О противодействии экстремистской деятельности".

12 октября 2016 года Тверской суд Москвы вынес предупреждение "Свидетелям Иеговы" за экстремистскую деятельность. Согласно российскому законодательству, если в установленный в предупреждении срок религиозное объединение не устраняет нарушения или выявляются новые факты, свидетельствующие о признаках экстремизма, то организация подлежит ликвидации.

"Свидетели Иеговы" - международная религиозная организация, которая придерживается неортодоксальных направлений в христианстве и отличается специфическим трактованием многих религиозных понятий.

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