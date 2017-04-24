Суд отклонил иск "Свидетелей Иеговы" на решение о приостановке деятельности

Данила Козловский впервые станет режиссером и снимет фильм о футболе "Тренер"Культура 24 апреля, 16:59
CNN: Пегги Уитсон установила рекорд продолжительности пребывания астронавтов на орбитеКосмос 24 апреля, 16:56
Зампред Мосгордумы предложил ввести налог на бездетностьОбщество 24 апреля, 16:51
МИД РФ: зарин мог попасть террористам в Сирии из Ливии и ИракаПолитика 24 апреля, 16:51
Тренер: бывший гимнаст Гарибов работает в федерации уже с начала 2017 годаСпорт 24 апреля, 16:50
Легкоатлетка Татьяна Чернова лишена бронзы ОИ-2008 после перепроверки допинг-пробыСпорт 24 апреля, 16:49
День Катастрофы в Израиле. ДосьеБиографии и справки 24 апреля, 16:48
Мэр Кишинева стал обладателем звания "Бездельник и вредитель года"Международная панорама 24 апреля, 16:40
Алферов: проблемой науки в РФ является невостребованность результатов экономикойНаука 24 апреля, 16:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск религиозной организации "Свидетели Иеговы", которая оспорила решение Минюста о приостановке ее деятельности в РФ, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Организация просила суд признать незаконным распоряжение Минюста и обязать ответчика его отменить.
"Суд решил отказать в административном исковом заявлении религиозной организации "Управленческий центр "Свидетели Иеговы в России", - огласила решение судья Нелли Рубцова.
20 апреля Верховный суд РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, ликвидировал и запретил деятельность всех ее 395 отделений на территории РФ. Имущество организации суд обратил в доход государства. Представитель "Свидетелей Иеговы" заявил, что данное решение будет обжаловано в апелляционной инстанции Верховного суда РФ.
В своем иске Минюст указывал на выявленные в ходе внеплановой проверки различные нарушения в деятельности организации, в том числе закона "О противодействии экстремистской деятельности".
12 октября 2016 года Тверской суд Москвы вынес предупреждение "Свидетелям Иеговы" за экстремистскую деятельность. Согласно российскому законодательству, если в установленный в предупреждении срок религиозное объединение не устраняет нарушения или выявляются новые факты, свидетельствующие о признаках экстремизма, то организация подлежит ликвидации.
"Свидетели Иеговы" - международная религиозная организация, которая придерживается неортодоксальных направлений в христианстве и отличается специфическим трактованием многих религиозных понятий.