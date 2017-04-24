Кабмин проработает вопрос летнего отдыха для детей, оказавшихся в сложной ситуации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с правительством вопросы финансирования летней оздоровительной кампании для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

"Хорошо, проработаем с правительством (этот вопрос) - имею в виду, что проблема действительно острая и чувствительная", - заявил он на встрече с членами Совета законодателей РФ.

На встрече Путину рассказали, что в федеральном бюджете 2017 года средства на эти цели не заложены, что может затруднить проведение кампании только силами регионов.