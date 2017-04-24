Путин поручил решить проблему с правовым статусом школьных врачей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил решить проблему, связанную с тем, что в ряде регионов России школьные врачи не имеют статуса медицинских работников.

Соответствующий вопрос был поднят на Совете законодателей представителем Севастополя, которая отметила, что в некоторых субъектах Федерации школьные врачи являются по статусу не медиками, а работниками образовательных учреждений, а значит у них ниже зарплата, не идет медицинский стаж и т.д. Парламентарий попросила главу государства дать поручение четко определить правовой статус школьных врачей как именно медицинских работников.

Путин в ответ заметил, что в зале находятся заместители руководителей Минобразования и Минздрава. "Я вас прошу проработать эту проблему, которая сформулирована абсолютно правильно. Доложите потом через министров", - обратился Путин к чиновникам.