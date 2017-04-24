Зампред Мосгордумы предложил ввести налог на бездетность

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Заместитель председателя Мосгордумы, актер театра и кино Николай Губенко выступил с инициативой ввести налог на бездетность и перечислять полученные средства для поддержки многодетных семей. Соответствующее предложение он озвучил на заседании комиссии столичного парламента по социальной политике и трудовым отношениям.

"У нас достаточно большое количество имущих людей в Москве, почему не обложить их налогом на бездетность? Вот вам реализация национальной идеи в сохранении, сбережении и умножении нации. Пусть это будут копейки, но эти копейки будут направлены на потребности многодетных семей", - сказал он.

Однако председатель РОО "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович отметила, что большинство многодетных семей нуждаются в иных видах поддержки, нежели деньги. "Мы можем зарабатывать сами, главное, создать механизм такой поддержки государства, который позволит развивать семью", - подчеркнула она.

По словам председателя комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениях Михаила Антонцева, существовавший в СССР налог на бездетность вызывал недоумение в обществе.

"Налог на бездетность, конечно, был в Советском Союзе, он нес функцию, наполняющую бюджет государства, но очень хорошо помню, что это вызывало недоумение. У нас действительно не такая бедная страна, и помогать людям, имеющим много детей, необязательно за счет обязательного порядка изъятия из доходов всех остальных", - подчеркнул Антонцев.

В Москве проживают 121 тыс. 237 многодетных семей, среди них в 115 тыс. 332 семьях воспитываются три-четыре ребенка, в общей сложности 360 тыс. 742 ребенка, в том числе 279 тыс. 513 несовершеннолетних. В 5 тыс. 812 семьях воспитывают пять детей, в общей сложности 24 тыс. 171 несовершеннолетний ребенок.

В 93 семьях воспитываются 10 и более детей, всего 611 несовершеннолетних детей. В 40 семьях воспитывают более 11 детей, всего 270 несовершеннолетних детей.