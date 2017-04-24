Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Зампред Мосгордумы предложил ввести налог на бездетность

Общество
24 апреля, 16:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Председатель РОО "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович в свою очередь заявила, что большинство многодетных семей нуждаются в иных видах поддержки, нежели деньги
Поделиться
Материал из 1 страницы
Наталья Карпович

Наталья Карпович

© Станислав Красильников/ТАСC

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Заместитель председателя Мосгордумы, актер театра и кино Николай Губенко выступил с инициативой ввести налог на бездетность и перечислять полученные средства для поддержки многодетных семей. Соответствующее предложение он озвучил на заседании комиссии столичного парламента по социальной политике и трудовым отношениям.

"У нас достаточно большое количество имущих людей в Москве, почему не обложить их налогом на бездетность? Вот вам реализация национальной идеи в сохранении, сбережении и умножении нации. Пусть это будут копейки, но эти копейки будут направлены на потребности многодетных семей", - сказал он.

Однако председатель РОО "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович отметила, что большинство многодетных семей нуждаются в иных видах поддержки, нежели деньги. "Мы можем зарабатывать сами, главное, создать механизм такой поддержки государства, который позволит развивать семью", - подчеркнула она.

По словам председателя комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениях Михаила Антонцева, существовавший в СССР налог на бездетность вызывал недоумение в обществе.

"Налог на бездетность, конечно, был в Советском Союзе, он нес функцию, наполняющую бюджет государства, но очень хорошо помню, что это вызывало недоумение. У нас действительно не такая бедная страна, и помогать людям, имеющим много детей, необязательно за счет обязательного порядка изъятия из доходов всех остальных", - подчеркнул Антонцев.

В Москве проживают 121 тыс. 237 многодетных семей, среди них в 115 тыс. 332 семьях воспитываются три-четыре ребенка, в общей сложности 360 тыс. 742 ребенка, в том числе 279 тыс. 513 несовершеннолетних. В 5 тыс. 812 семьях воспитывают пять детей, в общей сложности 24 тыс. 171 несовершеннолетний ребенок.

В 93 семьях воспитываются 10 и более детей, всего 611 несовершеннолетних детей. В 40 семьях воспитывают более 11 детей, всего 270 несовершеннолетних детей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Участники ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант"
Ошибки и география Тотального диктанта
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
14
Рождение Рима: как старейший город мира отметил день своего основания
14
В черном-черном городе: в Великобритании прошел уик-энд для готов
3
Минобороны РФ опубликует редкие фото времен Великой Отечественной войны
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
2
Отряд космонавтов могут покинуть еще несколько человек
3
В одной из школ Дагестана взорвалась граната, один школьник погиб, 11 ранены
4
Лавров: на переговорах с Могерини затрагивался вопрос санкций
5
Песков: вопрос о миротворцах на Донбассе нужно обсуждать со всеми сторонами
6
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
7
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
Темы дня
Загрузка...
Реклама