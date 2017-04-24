Третий Фестиваль РГО будет посвящен многонациональному народу России

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Третий Фестиваль Русского географического общества (РГО) пройдет осенью и будет посвящен многонациональности России. Об этом сообщил президент РГО Сергей Шойгу на заседании Попечительского Совета общества.
"Полагаю, что внимания заслуживает и третий Фестиваль Русского географического общества, намеченный на осень этого года. Его главная тема - многонациональный народ России", - сказал Шойгу.
Он подчеркнул, что "акцент будет сделан на многовековом опыте мирного сосуществования разных культур и традиций и межэтнического диалога, которые позволили создать крупнейшее государство в мире, не растворив самобытности слагающих его частей".