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Третий Фестиваль РГО будет посвящен многонациональному народу России

Общество
24 апреля, 17:12 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24, апреля. /ТАСС
Акцент будет сделан на многовековом опыте мирного сосуществования разных культур и традиций и межэтнического диалога
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Третий Фестиваль Русского географического общества (РГО) пройдет осенью и будет посвящен многонациональности России. Об этом сообщил президент РГО Сергей Шойгу на заседании Попечительского Совета общества.

"Полагаю, что внимания заслуживает и третий Фестиваль Русского географического общества, намеченный на осень этого года. Его главная тема - многонациональный народ России", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что "акцент будет сделан на многовековом опыте мирного сосуществования разных культур и традиций и межэтнического диалога, которые позволили создать крупнейшее государство в мире, не растворив самобытности слагающих его частей".

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