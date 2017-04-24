Вайно, Греф, Сечин, Белозеров, Токарев и Костин вошли в состав попечительского совета РГО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин, президент Сбербанка Герман Греф, президент- председатель правления ВТБ Андрей Костин и руководитель администрации президента РФ Антон Вайно вошли в Попечительский Совет Русского географического общества (РГО). Об этом сообщил президент РГО Сергей Шойгу.

"Хотел бы представить наших новых коллег. Теперь уже официально приветствую вступивших в наши ряды - Олега Валентиновича Белозерова (президент РЖД - прим. ТАСС), Германа Оскаровича Грефа, Андрея Леонидовича Костина, Владимира Стефановича Литвиненко (ректор Санкт-Петербургского горного университета - прим. ТАСС) и Николая Петровича Токарева (президент - председатель правления "Транснефти" - прим. ТАСС)", - продолжил президент РГО.

"Также в состав Попечительского Совета вошли Антон Эдуардович Вайно и Игорь Иванович Сечин, которые по ряду объективных причин не смогли к нам сегодня присоединиться", - сообщил Шойгу.

Он выразил уверенность, что "обновленный состав совета позволит РГО развиваться еще активнее".

Попечительский Совет РГО осуществляет свою деятельность на общественных началах, в него входят руководители крупных российских компаний, бизнесмены, ученые и представители власти из России и других стран.

Среди них - правящий князь Монако Альбер II, бизнесмен Виктор Вексельберг, глава "Газпрома" Алексей Миллер, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр иностранных дел России Сергей Лавров, ректор МГУ Виктор Садовничий, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и другие.

Возглавляет Попечительский Совет РГО президент РФ Владимир Путин.