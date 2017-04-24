Президент Азербайджана выделил более $4 млн на оказание помощи ветеранам

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БАКУ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил из собственного резервного фонда 7,2 млн манатов (более $4,2 млн) на оказание материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Соответствующее распоряжение главы государства приурочено к 72-й годовщине Великой Победы.
Согласно документу, каждый из участников Великой Отечественной войны получит единовременную материальную помощь в размере 1000 манатов (почти $600). Вдовам погибших бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу, и участникам блокады Ленинграда будет предоставлено по 500 манатов (около $300).
По данным Республиканского совета ветеранов, в настоящее время в стране проживает более 1,2 тыс. фронтовиков. Всего в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 700 тыс. уроженцев Азербайджана, почти половина из них не вернулась с поля боя.