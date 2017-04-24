В США мать семерых детей пожертвовала почку сослуживцу

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ВАШИНГТОН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Мать семерых детей Кристин Хигби, проживающая в штате Флорида, пожертвовала почку своему 26-летнему коллеге по работе. Об этом сообщило в воскресенье издание Herald Tribune.
45-летняя Хигби приняла такое решение, когда узнала, что у ее сослуживца Зака Пасины, с которым она работает в строительном магазине, синдром Альпорта - генетическое заболевание почек. "Я тогда решила, что он может взять мою почку. У меня семеро детей, если мне понадобится почка, я могу одолжить одну у них", - рассказала она изданию.
Синдром Альпорта был диагностирован у Пасины еще в восьмилетнем возрасте. Обычно он работал в ночную смену, но после того, как врачи настояли на необходимости проведения диализа по ночам, коллега Хигби был вынужден просить перевести его в дневную смену. Узнав об этом, она предложила свою почку сослуживцу, который младше ее старшего сына, еще до того, как тот хотел встать в очередь на получение донорского органа.
Операция была проведена 7 декабря прошлого года, однако Хигби рассказала газете о ней только сейчас в связи с тем, что в США сейчас проходит кампания, цель которой - подчеркнуть важность донорства органов.
Синдром Альпорта - наследственное заболевание, характеризующееся прогрессирующем снижением функции почек в сочетании с патологией слуха и зрения.