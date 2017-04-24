Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Латвия стала первой в Евросоюзе по заболеваемости ВИЧ

Общество
24 апреля, 19:28 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова
На 1 января 2017 года Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии зарегистрировал 6972 человек, инфицированных ВИЧ
Поделиться
Материал из 1 страницы

РИГА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Самый высокий уровень новых случаев заболевания ВИЧ в Евросоюзе в прошлом году был зарегистрирован в Латвии. Об этом сообщает Балтийская ассоциация ВИЧ.

Согласно данным организации, Эстония среди стран Балтии по-прежнему лидирует по общему количеству ВИЧ-инфицированных, тем не менее, их численность постепенно уменьшается. В свою очередь Латвия в прошлом году обогнала Эстонию по числу новых случаев заболевания - 18,5 случаев на 100 тыс. жителей против 17,4 на 100 тыс. жителей. Ситуация же в Литве сравнительно неплохая - лишь 7,4 случаев на 100 тыс. жителей.

СПЕЦПРОЕКТ
"Если я преодолела страх перед ВИЧ, то с остальным справлюсь"
Истории семей, воспитывающих детей с вирусом иммунодефицита

"Это первый год, когда мы обошли Эстонию по числу новых случаев заболевания ВИЧ. Это очень тревожный сигнал для системы здравоохранения Латвии, свидетельствующий об острой необходимости подключить все уровни государственных институций к решению проблемы. Необходимо не только информировать и образовывать общественность, но и предлагать людям проверить свой ВИЧ-статус. А тем, кто инфицирован, следует обеспечить противовирусную терапию", - говорит глава ассоциации Инга Упмаце.

"Чем раньше выявить этот вирус, тем меньше вреда он нанесет самому инфицированному, его партнеру и обществу. Если не ломать сложившиеся в обществе стереотипы о ВИЧ и мнение, что "это меня не касается", если не привлекать семейных врачей к диагностике ВИЧ, как это сделали эстонцы, мы не сможем остановить распространение этой инфекции в стране", - добавляет она.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии, на 1 января 2017 года в республике было официально зарегистрировано 6972 человек, инфицированных ВИЧ. Только в прошлом году было констатировано 365 новых случаев заболевания.

Чаще всего этот вирус в стране передается половым путем: в 38% случаев в результате гетеросексуальных контактов, а 7% - гомосексуальных. ВИЧ в Латвии затрагивает все возрастные группы - и новорожденных, и людей в возрасте старше 55 лет. Больше всего инфицированных - мужчины в возрасте от 30 до 39 лет.

Кроме того, в республике увеличилось число случаев, когда вирус передается от матери к ее ребенку - шесть случаев в прошлом году против трех годом ранее. В целом в стране зарегистрировано более 70 инфицированных новорожденных.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Латвия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Участники ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант"
Ошибки и география Тотального диктанта
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
Илья Имеев переносит на себе детей из деревни Батхай через речку Куда, чтобы они смогли попасть в школу
15
Куда течет Куда: почему дети из иркутской деревни ходят в школу через реку
14
Рождение Рима: как старейший город мира отметил день своего основания
14
В черном-черном городе: в Великобритании прошел уик-энд для готов
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Отряд космонавтов могут покинуть еще несколько человек
2
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
3
Фэллон: Великобритания сохраняет право на превентивное применение ядерного оружия
4
Зампред Мосгордумы предложил ввести налог на бездетность
5
Песков: вопрос о миротворцах на Донбассе нужно обсуждать со всеми сторонами
6
Роскосмос исключил из отряда трех космонавтов
7
Лавров: на переговорах с Могерини затрагивался вопрос санкций
Темы дня
Загрузка...
Реклама