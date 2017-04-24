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Экспериментальные дома с элементами из дерева построят взамен части пятиэтажек в Москве

Общество
24 апреля, 19:25 UTC+3 ГАННОВЕР /Германия/ 24, апреля. /ТАСС
Эксперимент поддержал мэр Москвы Сергей Собянин
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ГАННОВЕР /Германия/, 24 апреля. /ТАСС/. Дома с элементами из дерева будут построены в качестве эксперимента вместо снесенных пятиэтажек в Москве. Если проект будет признан успешным, Минпромторг обсудит вопрос о применении конструкций деревянного домостроения на повсеместной основе. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

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"Мы обсуждали этот вопрос с мэром Москвы и получили от него поддержку в части эксперимента", - сказал он.

"Это даже не в привязке к сносу пятиэтажек. Мы сейчас обсуждаем вопрос о выделении определенного пятна застройки, где возможно будет применить конструкцию деревянного домостроения. Если такое решение состоится, наши российские производители с бизнесом, со строительными компаниями, которые готовы будут применить эти технологии по предоставляемым территориям со стороны Москвы, обязательно будем использовать такую возможность", - пояснил министр.

В начале года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. По предварительным оценкам, речь идет о сносе 25 млн кв. м жилья, или более 7,5 тыс. домов, в которых проживают около 1,6 млн человек.

Собянин сообщил, что власти Москвы проведут опрос жителей пятиэтажек для подготовки предварительного списка домов, которые войдут в программу реновации жилого фонда столицы. После формирования предварительного списка будет проведено официальное голосование. Опрос и встречи жителей с муниципальными властями пройдет до 1 мая, а официальное голосование - в течение мая-июня.

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Снос "хрущевок" в Москве
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