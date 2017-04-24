Минобрнауки: предложение о расширении курса географии отразят в предметной концепции

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Предложение об увеличении числа уроков географии найдет отражение в разрабатываемой концепции географического образования. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании попечительского совета Русского географического общества, указал на необходимость включения урока географии родного края в курс 8-9 классов и возвращение географии во все классы средней и старшей школы, причем с 6 по 10 классы - не меньше, чем два часа в неделю.

"Министерство уже приступило к учету предложений, обозначенных президентом Российской Федерации, в рамках концепции развития географического образования в Российской Федерации", - сказали в пресс-службе.

В Межрегиональной ассоциации учителей географии России ТАСС уточнили, что итоговый проект концепции может обсуждаться профессиональным сообществом в мае 2017 года.

В ноябре 2016 года Минобрнауки сообщило о том, что Концепцию развития географического образования могут утвердить в 2017 году. Проект документа разрабатывается межведомственной рабочей группой под эгидой Русского географического общества и Минобрнауки.

Концепция представляет собой систему взглядов на базовые принципы, приоритеты, задачи и основные направления развития географического образования и просвещения в РФ.