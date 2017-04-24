Twitter заблокировал фальшивую страницу зампостпреда РФ при ООН Владимира Сафронкова

ООН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Сеть микроблогов Twitter заблокировала учетную запись пользователя @SafronkovRU, который выдавал себя за заместителя постоянного представителя РФ при ООН Владимира Сафронкова.

"Действие учетной записи приостановлено", - сообщается при попытке зайти на страницу. Незадолго до блокировки учетной записи на ней появилось сообщение о назначении Сафронкова новым постоянным представителем РФ при ООН.

Как сообщили в российской дипмиссии, она обратилась к Twitter с просьбой удалить фальшивый аккаунт, на который успели подписаться около 30 пользователей социальной сети.

"Мы написали опровержение и приняли меры, и его закрыли", - сказал пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский.

Занимавший ранее должность постпреда РФ при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля. В настоящее время обязанности руководителя российской дипмиссии исполняет его первый заместитель Петр Ильичев.

Владимир Сафронков стал широко известен среди интернет-аудитории после заседания Совета Безопасности ООН по Сирии 12 апреля, на котором он дал жесткий отпор британскому постпреду Мэттью Райкрофту, обвинившему Россию в "бессовестной поддержке режима (президента Сирии Башара) Асада".

Неожиданно резкий тон выступления российского дипломата на протяжении нескольких дней обсуждался в СМИ и социальных сетях.