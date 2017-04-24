Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Twitter заблокировал фальшивую страницу зампостпреда РФ при ООН Владимира Сафронкова

Общество
24 апреля, 20:01 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Как сообщили в российской дипмиссии, она обратилась к Twitter с просьбой удалить фальшивый аккаунт, на который успели подписаться около 30 пользователей
Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Сеть микроблогов Twitter заблокировала учетную запись пользователя @SafronkovRU, который выдавал себя за заместителя постоянного представителя РФ при ООН Владимира Сафронкова.

"Действие учетной записи приостановлено", - сообщается при попытке зайти на страницу. Незадолго до блокировки учетной записи на ней появилось сообщение о назначении Сафронкова новым постоянным представителем РФ при ООН.

Как сообщили в российской дипмиссии, она обратилась к Twitter с просьбой удалить фальшивый аккаунт, на который успели подписаться около 30 пользователей социальной сети.

"Мы написали опровержение и приняли меры, и его закрыли", - сказал пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский.

Занимавший ранее должность постпреда РФ при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля. В настоящее время обязанности руководителя российской дипмиссии исполняет его первый заместитель Петр Ильичев.

Владимир Сафронков стал широко известен среди интернет-аудитории после заседания Совета Безопасности ООН по Сирии 12 апреля, на котором он дал жесткий отпор британскому постпреду Мэттью Райкрофту, обвинившему Россию в "бессовестной поддержке режима (президента Сирии Башара) Асада".

Неожиданно резкий тон выступления российского дипломата на протяжении нескольких дней обсуждался в СМИ и социальных сетях.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ильичёв, Петр Викторович
Темы
Скончался Виталий Чуркин
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Участники ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант"
Ошибки и география Тотального диктанта
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
Илья Имеев переносит на себе детей из деревни Батхай через речку Куда, чтобы они смогли попасть в школу
15
Куда течет Куда: почему дети из иркутской деревни ходят в школу через реку
14
Рождение Рима: как старейший город мира отметил день своего основания
14
В черном-черном городе: в Великобритании прошел уик-энд для готов
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Отряд космонавтов могут покинуть еще несколько человек
2
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
3
Фэллон: Великобритания сохраняет право на превентивное применение ядерного оружия
4
Зампред Мосгордумы предложил ввести налог на бездетность
5
Песков: вопрос о миротворцах на Донбассе нужно обсуждать со всеми сторонами
6
Роскосмос исключил из отряда трех космонавтов
7
Лавров: на переговорах с Могерини затрагивался вопрос санкций
Темы дня
Загрузка...
Реклама