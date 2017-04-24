Около 200 пострадавших в теракте в школе Беслана будут обеспечены жильем во Владикавказе

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ВЛАДИКАВКАЗ, 24 апреля. /ТАСС/. Дома для пострадавших в теракте в школе Беслана будут строиться во Владикавказе. Об этом рассказал глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на встрече с руководителем муниципального образования Правобережный район Сосланом Фраевым.
"Об этой проблеме мы в последнее время много говорим, вопрос вызывает в обществе социальную напряженность, поэтому для нас очень важно, чтобы все пострадавшие были обеспечены квартирами", - сказал Битаров.
Речь идет о 193 пострадавших, признанных межведомственной комиссией имеющими право на получение жилья, и перед которыми государство не выполнило обязательства по его предоставлению.
В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1200 человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 детей.
Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 - дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.