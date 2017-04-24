План АСИ по развитию волонтерства собрал более 300 предложений со всей страны

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Более 300 лучших практик господдержки волонтерства собрано из регионов РФ в рамках разработки плана мероприятий по развитию волонтерского движения, который был представлен Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с Общественной палатой в правительство Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

"Мы опросили представителей всех 85 субъектов Российской Федерации с целью выявления лучших практики государственной поддержки волонтерства. На базе агентства была создана рабочая группа, а также привлечены региональные эксперты на площадках представительств АСИ, которые выдвинули более 300 предложений о мерах государственной поддержки волонтерского движения", - сказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, добавив, что в основу документа легли лучшие практики субъектов РФ.

Предложения из регионов касаются изменения налогового законодательства, освобождающего организаторов волонтерской деятельности от налоговых выплат, а также разработку законопроектов, направленных на устранение ключевых барьеров в области развития добровольчества.

По словам Чупшевой, согласно плану мероприятий, к июлю будет создана федеральная межведомственная комиссия, которая займется координацией добровольцев в различных отраслях. Комиссия разработает концепцию развития волонтерских центров - постоянно действующих площадок для взаимодействия органов государственной власти и добровольцев в целях содействия развитию направлений волонтерства.

Также в 40 регионах будет внедрена модель поддержки волонтерства (добровольчества), разработанная АСИ. "Приоритетными для оказания поддержки станут проекты в области экологического волонтерства, поиска людей, юридической помощи населению (юридические клиники на базе университетов), лесной пожарной охраны, чрезвычайных ситуаций", - отмечается в сообщении агентства.

Кроме того, на основе лучших региональных и федеральных практик для регионов будут разработаны методические рекомендации по обеспечению прозрачности доступа организаторов добровольчества к финансированию в рамках региональных конкурсов субсидий для социально-ориентированных НКО.

План по развитию волонтерства

Разработать план мероприятий по развитию волонтерского движения Владимир Путин поручил по итогам послания Федеральному собранию Российской Федерации 1 декабря 2016 года.

В послании Федеральному собранию президент России заявил о необходимости "снять все барьеры для развития волонтерства" и призвал АСИ и Общественную палату к 30 апреля 2017 года подготовить план мероприятий по развитию волонтерского движения, кабинету министров - рассмотреть и утвердить данный план, а также обеспечить его реализацию. Доклад от правительства РФ по этому вопросу будет сделан до 30 июня 2017 года.