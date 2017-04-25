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Патрушев на заседании Госкомиссии по Карелии обсудит развитие медицины в регионе

Общество
25 апреля, 0:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Также на заседании планируется обсудить перспективы межрегионального сотрудничества республики с провинцией Фуцзянь
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ, глава Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии Николай Патрушев проведет заседание комиссии, где обсудят развитие здравоохранения в регионе. "Планируется обсудить вопросы социально-экономического развития Карелии, развития комплексной системы здравоохранения региона и перспективы межрегионального сотрудничества республики с провинцией Фуцзянь (КНР)", - сообщили в пресс-службе Совбеза.

В заседании примут участие полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов, врио главы Республики Карелия Артур Парфенчиков, представители федеральных ведомств, региональных и муниципальных органов власти Карелии.

Дороги лучше, чем в Финляндии

Патрушев внимательно следит за состоянием дел в Карелии, в том числе во время своих поездок в этот регион. Развитие республики подробно обсуждается на заседания Госкомиссии, которые проходят как в Москве, так и в Петрозаводске. Подводя итоги 2016 года, Николай Патрушев на заседании комиссии 29 ноября прошлого года заявил, что результаты развития региона могли бы быть лучше, если бы в регионе соблюдались графики строительства и лучше контролировались подрядчики. "Результатов могло быть значительно больше, если бы правительство республики своевременно и качественно решало поставленные перед ним задачи", - заявил он тогда.

По словам секретаря Совбеза, его особенно тревожит срыв сроков строительства перинатального центра в Петрозаводске, фельдшерско-акушерских пунктов в ряде районов. Патрушев потребовал от регионального правительства эффективнее выстраивать работу с заказчиками и застройщиками, а также ориентироваться на запросы населения.

Среди положительных трендов прошлых лет глава Госкомиссии отмечал состояние дорог в регионе. Он привел оценки Минтранса РФ, который считает состояние федеральных дорог в Карелии лучшим в России. "(Министр транспорта РФ) Соколов Максим Юрьевич сказал, что самые хорошие федеральные дороги, если брать все регионы, - в Республике Карелия, - отметил Патрушев. - Они лучше, чем в Финляндии".

Задачи Госкомиссии

Государственная комиссия по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия создана указом президента РФ в мае 2013 года. Работа Госкомиссии нацелена на формирование условий для опережающего социально- экономического развития Карелии, повышение уровня и качества жизни населения, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата, развития государственно-частного партнерства.

Кроме того, приоритетом деятельности Госкомиссии является координация федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Карелии в проведении на территории региона эффективной социально-экономической, промышленной, научно-технологической и инновационной политики.

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Парфенчиков, Артур Олегович Цуканов, Николай Николаевич Патрушев, Николай Платонович
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