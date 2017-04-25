ЮНИСЕФ: более 25 млн детей не ходят в школу из-за вооруженных конфликтов

ООН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Более 25 млн детей в возрасте от шести до 15 лет, проживающих в 22 странах, не посещают занятия в школах из-за вооруженных конфликтов. Такие данные озвучил в понедельник Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

"Более 25 миллионов детей в возрасте от шести до 15 лет, то есть 22% детей этой возрастной группы, не ходят в школу в 22 странах, охваченных конфликтами", - говорится в сообщении ЮНИСЕФ. Наихудший показатель посещаемости занятий в начальных классах зафиксирован в Южном Судане, где вне школы остаются 72% детей, несколько лучше ситуация в Чаде (50%) и Афганистане (46%). В трех этих странах также отмечен самый высокий уровень девочек, которые не ходят в школу - 76%, 55% и 53% соответственно. Самая низкая посещаемость занятий в средней школе отмечена в Нигере (32%), Южном Судане (40%) и Центральноафриканской Республике (55%).

"Никогда образование не имеет такую важность, как во время войны", - отметила руководитель отдела ЮНИСЕФ по вопросам образования Джозефин Борн. "Без образования дети не смогут раскрыть свой потенциал и внести вклад в стабильное будущее своих семей, общин и стран, в которых они живут", - добавила она.

В Детском фонде сообщили, что осуществляют образовательные программы в зонах конфликтов, в том числе организуют для детей занятия с репетиторами и курсы подготовки учителей. Кроме того, ЮНИСЕФ помогает восстанавливать разрушенные школы, закупает мебель и оборудование. Так, в Чаде с начала года были восстановлены и оснащены более 150 классов, а школьные принадлежности получили 58 тыс. учащихся. Все это стало возможным благодаря фонду "Образование не ждет", решение о создании которого было принято на Всемирном гуманитарном саммите в мае 2016 года.

Несмотря на это, в ЮНИСЕФ бьют тревогу по поводу нехватки средств на финансирование образовательных программ. По данным Детского фонда, с 2010 года на эти цели было потрачено менее 2% денег, выделенных на гуманитарные операции.