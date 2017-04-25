Барк "Крузенштерн" открывает навигацию 2017 года

КАЛИНИНГРАД, 25 апреля. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Знаменитый российский парусник "Крузенштерн" начинает навигацию 2017 года. 25 апреля из Калининграда (порта приписки) четырехмачтовый барк отправляется в свой первый в этом году рейс, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, которая эксплуатирует судно в учебных целях.

"В первом рейсе, который продлится 61 сутки, плавательную практику на борту "Крузенштерна" пройдут 120 курсантов учебных заведений Росрыболовства из Керчи, Астрахани, Санкт-Петербурга и Калининграда", - рассказали в пресс-службе. На маршруте общей протяженностью более 2200 морских миль запланированы заходы барка в польский порт Свиноуйсьце, германский Гамбург и бельгийский Остенде, уточнили в академии.

Всего же в период навигации 2017 года, которая продлится предположительно до 22 октября, "Крузенштерн" выполнит три учебных рейса. В этих походах парусник станет своеобразной плавучей академией для более чем 300 курсантов морских учебных заведений. Планируется, что в навигацию-2017 российский парусник побывает также в портах Нидерландов, Швеции, Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии. Нынешняя навигация для "Крузенштерна", которому в прошлом году исполнилось 90 лет со дня постройки, также отмечена круглой датой: 50 лет назад, в июне 1967 года, парусник, входивший до этого в состав экспедиционного отряда Военно-морского флота СССР, вышел в свой первый рейс под вымпелом флота рыбной промышленности страны.

В минувшую субботу, 22 апреля, калининградцы и гости города получили возможность подняться на палубу легенды мирового парусного флота, напутствовать экипаж и курсантов накануне плавания. Такой возможностью за шесть часов воспользовались почти 5 тысяч человек.

"Крузенштерн" - один из самых больших в мире четырехмачтовых барков. Судно под названием "Падуя" было построено в 1926 году на немецкой верфи возле Бремерхафена. В 1946 году было передано СССР по репарациям, получив имя прославленного адмирала, ученого и мореплавателя И. Ф. Крузенштерна. Судно совершило два кругосветных плавания, трансатлантическую экспедицию, становилось победителем международных парусных регат и гонок.

Это последний в мире классический парусник (wind-jammer), изначально построенный для хождения на морских и океанских просторах исключительно под парусами без каких-либо дополнительных двигателей и генераторов энергии. Судно используется в учебных целях. За 90 лет барк прошел 1 млн 300 тыс. морских миль.