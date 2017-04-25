В центре Мехико открылась фотовыставка "Русский космос"

МЕХИКО, 25 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Фотовыставка "Русский космос" в понедельник начала свою работу в историческом центре мексиканской столицы на базе одного из учебных центров Национального политехнического университета (НПИ). Это мероприятие стало завершающим этапом Недели российской космонавтики, проведенной в латиноамериканской стране при поддержке фонда "Русский мир".

Выставка была открыта при участии космонавта, Героя Советского Союза Анатолия Арцебарского и декана факультета "Специальное машиностроение" МГТУ им Н. Э. Баумана профессора Владимира Калугина. "Неделя российской космонавтики в Мексике прошла успешно, - заявил ТАСС Мауро Агилар, директор Центра непрерывного образования НПИ. - Имело место сближение и взаимодействие с основными научными учреждениями страны, в частности, с Национальным автономным университетом и Автономным университетом Мехико, а также с правительственными структурами: с Мексиканским космическим агентством и Федеральным институтом телекоммуникаций".

По словам Агилара, обсуждались вопросы, связанные с возможными проектами в сфере научного взаимодействия двух стран и подготовки кадров. Он отметил, что в Мексике существует "большой интерес к сближению и установлению механизмов научного и образовательного сотрудничества" с Россией. "Визит российской делегации вызвал большой интерес, и выступления ее членов проходили в заполненных до отказа аудиториях", - подчеркнул представитель НПИ.

"МГТУ им. Баумана располагает всем потенциалом и возможностями для того, чтобы сотрудничать с Мексикой, давать возможность подготавливать специалистов, преподавателей, обучать студентов", - рассказал ТАСС Калугин, добавив, что в МГТУ уже учатся граждане Мексики. "К нам в ходе нашей поездки подходили студенты, которые уже готовы отправиться туда для получения соответствующих знаний, у них есть принципиальный интерес поехать именно в Россию", - отметил он.