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Единороссы проверят траты бюджетных средств на строительство новых школ

Общество
25 апреля, 8:06 UTC+3 ОМСК ОМСК 25, апреля. /ТАСС
В пресс-службе "Единой России" также отметили, что в настоящий момент партия реализует 25 проектов, в том числе шесть новых проектов, которые были запущены в феврале текущего года
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ОМСК, 25 апреля. /ТАСС/. Партийный проект "Единой России" "Модернизация образования" летом проверит расходования средств на строительство новых и реконструкцию старых школ. Об этом сообщила депутат Госдумы, координатор проекта Валентина Миронова на проходящем в Омске форуме "Единой России" "Культура - национальный приоритет".

"В начале июня партийный проект начнет мониторинг всех этапов подготовки и строительства новых, а также реконструкции старых школ во всех субъектах РФ", - сказала Миронова.

В пресс-службе "Единой России" отметили, что в настоящий момент партия реализует 25 проектов, в том числе шесть новых проектов, которые были запущены в феврале текущего года: "Городская среда", "Местный дом культуры", "Театры малых городов", "Парки малых городов", "Здоровье - детям", "Школа грамотного потребителя".

Около 700 человек принимают участие в форуме "Единой России" "Культура - национальный приоритет". Основными темами форума является доступность учреждений культуры в малых городах и на селе, создание многофункциональных культурных центров, развитие деятельности библиотек, детское образование и дополнительное образование в сфере культуры, поддержка музейной деятельности.

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