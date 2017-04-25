Имя академика Николая Лаверова присвоено школе на его родине в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 25 апреля. /ТАСС/. Имя академика Николая Лаверова присвоено средней школе на его родине в Коношском районе Архангельской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

"Имя академика Николая Лаверова присвоено Коношской средней школе. Такое решение утвердили депутаты Коношского муниципального района", - говорится в сообщении.

Уроженец села Пожарище (ныне - Климовское сельское поселение Коношского района) Николай Лаверов - известный российский геолог. Он является автором более 700 научных работ, получил мировую известность как основатель одной из самых авторитетных в мире радиогеологической и радиоэкологической школ. Во многом благодаря его вниманию к родному региону в Архангельской области был создан Северный Арктический федеральный университет и геобиосферный научный стационар "Ротковец" в Коношском районе Архангельской области, начал работать межрегиональный Ломоносовский фонд.

Ученый активно сотрудничал с оборонными предприятиями региона, поддерживал освоение новых месторождений полезных ископаемых, помогал развивать научные школы. При его поддержке был создан федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики РАН, которому недавно было присвоено имя Лаверова.

В Северном (Арктическом) федеральном университете планируется назвать одну из аудиторий именем Лаверова, решается вопрос об установке в Архангельске памятника ученому. Также есть предложение присвоить имя Лаверова одному из строящихся научно-исследовательских судов.

Николай Лаверов (1930 - 2016) родился в Коношском районе Архангельской области, советский и российский геолог, геохимик, доктор геолого-минералогических наук, профессор. Вице-президент АН СССР (1988-1991) и РАН (1991-2013).