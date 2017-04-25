В Москве начнут отключать горячую воду с 10 мая

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Отключения горячей воды в квартирах москвичей начнутся с 10 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК). В связи с этим энергетики запустили информационный сервис, с помощью которого жители Москвы могут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ на системах, обеспечивающих теплоснабжение их домов.

"В 2017 году МОЭК начинает профилактические отключения горячей воды в жилых домах с 10 мая. Во время отключений, продолжительность которых в Москве не превышает 10 дней, проводятся профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика сетей, перекладка трубопроводов с применением новых технологий", - отметили в пресс-службе.

Работами будут охвачены 71 тыс. зданий, в том числе около 33 тыс. жилых домов. В 5006 зданиях, в том числе в 3,1 тыс. жилом доме, на время проведения ремонтно-профилактических работ горячая вода отключаться не будет. Мероприятия по подготовке к следующему отопительному периоду завершатся до 25 августа.

Сервис, с помощью которого можно будет узнать дату отключения горячей воды, размещен на интернет-сайте компании. Для того, чтобы узнать дату и сроки отключения горячей воды, необходимо написать название улицы и номер дома в поисковой строке. Если пользователь не может найти свой адрес с помощью информационного сервиса на сайте МОЭК - это означает, что горячее водоснабжение и отопление данного дома осуществляет другая организация.