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VIII Форум безопасного интернета. Видеотрансляция

Общество
26 апреля, 10:25 UTC+3
Основные темы форума - безопасность детей в информационном пространстве, противодействие суицидальным группам в интернете, информационная безопасность в образовательных организациях
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В ТАСС проходит VIII Форум безопасного интернета (ФБИ-2017), посвященный безопасности детей в информационном пространстве.

На мероприятии выступают помощник президента РФ Игорь Щеголев, глава Роскомнадзора Александр Жаров, заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, председатель правления Лиги безопасного интернета Константин Малофеев и генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.

Также в форуме принимают участие представители общественных организаций, крупных российских и иностранных IT-компаний, эксперты Европейской комиссии, стран БРИКС, отраслевые специалисты.

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