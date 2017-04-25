"Небесный тихоход" По-2 пополнил экспозицию музея военной техники на УралеНовости Урала 25 апреля, 12:48
ФХР уверена, что чемпионат России и дальше будет проводиться в рамках КХЛСпорт 25 апреля, 12:42
Более 300 тыс. человек примут участие в шествии "Бессмертного полка" в МосквеОбщество 25 апреля, 12:42
Третьяк: следующий ЧМ по хоккею в России могут принять Москва и ПетербургСпорт 25 апреля, 12:29
На третью очередь "Восточного порта" прибыла первая судопогрузочная машинаТранспорт 25 апреля, 12:22
Вратарь Василевский будет первым номером в сборной России по хоккею на ЧМСпорт 25 апреля, 12:13
Резидент свободного порта на Камчатке приступил к строительству нового грузового терминалаТранспорт 25 апреля, 12:11
Власти Петербурга согласовали шествие оппозиции 1 мая с лозунгами против передачи ИсаакияОбщество 25 апреля, 12:11
Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в призывах к терроризму математикаПроисшествия 25 апреля, 12:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд заблокировал пиратскую версию фильма "Кухня. Последняя битва", размещенную на сайте vаshеkino.uсoz.net. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
"Судьей Мосгорсуда вынесено определение об удовлетворении требований заявителя и об обязании Роскомнадзора прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение и распространение этого фильма на сайте vаshеkino.uсoz.net.", - сказала она.
Пресс-секретарь пояснила, что обеспечительные меры были приняты по заявлению ООО "Фильмы навсегда медиа" и направлены на защиту авторских и смежных прав на аудиовизуальное произведение "Кухня. Последняя битва". По утверждению заявителя, фильм размещен в интернете на соответствующем сайте без разрешения правообладателя.
Согласно закону, заявитель вправе в течение 15 суток со дня наложения обеспечительных мер подать соответствующее исковое заявление о защите авторских прав. Если данный иск не будет подан, судом будет решен вопрос о снятии данных обеспечительных мер.