Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мосгорсуд заблокировал пиратскую версию фильма "Кухня. Последняя битва"

Общество
25 апреля, 11:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Блокировка фильма произошла по заявлению ООО "Фильмы навсегда медиа"
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд заблокировал пиратскую версию фильма "Кухня. Последняя битва", размещенную на сайте vаshеkino.uсoz.net. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

"Судьей Мосгорсуда вынесено определение об удовлетворении требований заявителя и об обязании Роскомнадзора прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение и распространение этого фильма на сайте vаshеkino.uсoz.net.", - сказала она.

Пресс-секретарь пояснила, что обеспечительные меры были приняты по заявлению ООО "Фильмы навсегда медиа" и направлены на защиту авторских и смежных прав на аудиовизуальное произведение "Кухня. Последняя битва". По утверждению заявителя, фильм размещен в интернете на соответствующем сайте без разрешения правообладателя.

Согласно закону, заявитель вправе в течение 15 суток со дня наложения обеспечительных мер подать соответствующее исковое заявление о защите авторских прав. Если данный иск не будет подан, судом будет решен вопрос о снятии данных обеспечительных мер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Участники ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант"
Ошибки и география Тотального диктанта
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
Илья Имеев переносит на себе детей из деревни Батхай через речку Куда, чтобы они смогли попасть в школу
15
Куда течет Куда: почему дети из иркутской деревни ходят в школу через реку
14
Рождение Рима: как старейший город мира отметил день своего основания
14
В черном-черном городе: в Великобритании прошел уик-энд для готов
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Проверку Роскачества не прошли 37% марок сгущенного молока
2
Лавров назвал своим любимым поэтом Высоцкого
3
В Саратовской области подростка покусал лев
4
В Петербурге по делу о сексуальном насилии в детском доме задержаны пять человек
5
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
6
Минфин РФ объявил о начале продаж ОФЗ для населения с 26 апреля
7
AliExpress запускает в РФ доставку за один день товаров со складов внутри страны
Темы дня
Загрузка...
Реклама