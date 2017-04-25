МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд заблокировал пиратскую версию фильма "Кухня. Последняя битва", размещенную на сайте vаshеkino.uсoz.net. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

"Судьей Мосгорсуда вынесено определение об удовлетворении требований заявителя и об обязании Роскомнадзора прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение и распространение этого фильма на сайте vаshеkino.uсoz.net.", - сказала она.

Пресс-секретарь пояснила, что обеспечительные меры были приняты по заявлению ООО "Фильмы навсегда медиа" и направлены на защиту авторских и смежных прав на аудиовизуальное произведение "Кухня. Последняя битва". По утверждению заявителя, фильм размещен в интернете на соответствующем сайте без разрешения правообладателя.

Согласно закону, заявитель вправе в течение 15 суток со дня наложения обеспечительных мер подать соответствующее исковое заявление о защите авторских прав. Если данный иск не будет подан, судом будет решен вопрос о снятии данных обеспечительных мер.