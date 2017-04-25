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В Белоруссии пройдет "Забег отважных", посвященный Дню Победы

Общество
25 апреля, 11:35 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Юрий Шамшур
Всех участников забега на 2,2 км наградят памятными медалями и подарками, победителя и финалистов поощрят денежными призами
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МИНСК, 25 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Легкоатлетические соревнования "Забег отважных", посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в Минске 9 мая.

"Мы ожидаем, что в этот день на трассы "Забега отважных" выйдут около 1,2 тыс. участников, которые не только попробуют испытать себя, но отдадут дань уважения и памяти победителям в Великой Отечественной войне", - отметили в Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА), выступившей организатором соревнований.

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"Забег отважных" пройдет в Минске уже во второй раз. В первом забеге, прошедшем 9 мая 2016 года в столичном парке Победы, приняли участие около 800 бегунов, самому старшему из которых исполнилось 77 лет. Двухкилометровая дистанция проходила по суше и воде, забег усложняли тяжелые мешки, которыми нагрузили бегунов.

В этом раз участников забега на 2,2 км ожидает еще больше препятствий: грязь, барьер-стена, водное препятствие, "паутина", "мышеловка" и другие. "Все это будет сопровождаться пиротехническими эффектами, музыкальным сопровождением и колоссальной поддержкой зрителей. Мы сделаем максимум возможного, чтобы вы погрузились в атмосферу военных лет", - пообещали в федерации легкой атлетики.

На дистанции могут стартовать участники, чей возраст составляет не менее 13 лет. Но организаторы "Забега отважных" в этом году дадут возможность попробовать свои силы в беге с препятствиями и детям от 4 до 6, а также от 7 до 12 лет, для которых будет организована специальная трасса. Для участия в детской полосе препятствий предусмотрено 300 мест.

Всех участников "Забега отважных" на финише наградят памятными медалями. Первые три финишировавших участника в забегах среди мужчин и женщин будут награждены денежными призами. Победители детских забегов среди мальчиков и девочек будут удостоены памятных подарков. "Участие в забеге станет данью уважения и признательности героям Великой Отечественной войны, нашим дедам и прадедам, которые ценой своих жизней ковали мир и свободу!", - отметили организаторы спортивного праздника.

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