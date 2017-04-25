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Лавров назвал своим любимым поэтом Высоцкого

Общество
25 апреля, 11:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Глава МИД РФ также сообщил, что ему нравятся Сергей Есенин и Александр Блок
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Сергей Лавров

Сергей Лавров

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал своим любимым поэтом Владимира Высоцкого. Об этом он сообщил в интервью журналу Esquire.

"Любимый поэт - Высоцкий, - сказал он. - Еще Есенин и Блок. Но Высоцкий - это наша современность".

Глава МИД РФ также рассказал о своих музыкальных пристрастиях, отметив, что раньше "по каким-то причинам" его об этом никто не спрашивал. "Люблю фолк, джаз, - сказал он. - Нравится, как (саксофонист Игорь) Бутман играет. Ну и "Битлз", конечно, люблю, и Синатру".

Несмотря на напряженный график работы, главе МИД РФ удается находить время для разносторонних увлечений. Лавров болеет за футбольный клуб "Спартак" и регулярно ходит на его игры, а во время летнего отпуска занимается рафтингом.

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