Лавров назвал своим любимым поэтом Высоцкого

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал своим любимым поэтом Владимира Высоцкого. Об этом он сообщил в интервью журналу Esquire.

"Любимый поэт - Высоцкий, - сказал он. - Еще Есенин и Блок. Но Высоцкий - это наша современность".

Глава МИД РФ также рассказал о своих музыкальных пристрастиях, отметив, что раньше "по каким-то причинам" его об этом никто не спрашивал. "Люблю фолк, джаз, - сказал он. - Нравится, как (саксофонист Игорь) Бутман играет. Ну и "Битлз", конечно, люблю, и Синатру".

Несмотря на напряженный график работы, главе МИД РФ удается находить время для разносторонних увлечений. Лавров болеет за футбольный клуб "Спартак" и регулярно ходит на его игры, а во время летнего отпуска занимается рафтингом.