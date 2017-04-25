Лавров назвал своим любимым поэтом Высоцкого

Лавров назвал своим любимым поэтом ВысоцкогоОбщество 25 апреля, 11:12
Минкультуры обеспокоено ситуацией с зарплатами музыкальных педагогов в ряде регионов РФКультура 25 апреля, 11:08
Проверку Роскачества не прошли 37% марок сгущенного молокаЭкономика и бизнес 25 апреля, 11:02
Демилитаризованная зона в Корее: первый рубеж противостоянияМеждународная панорама 25 апреля, 11:00
Суд перенес на 12 мая жалобу Багдасарян на приговор за подделку больничного листаПроисшествия 25 апреля, 10:49
Минкультуры не будет учитывать экспертизу по "Матильде" при выдаче разрешения на прокатКультура 25 апреля, 10:47
Аграрии Новосибирской области планируют собрать более 2,36 млн т зернаСибирь 25 апреля, 10:43
Профилактические отключения горячей воды в Москве начнутся с 10 маяМосква 25 апреля, 10:42
СМИ: британский эсминец Daring направился в Черное мореМеждународная панорама 25 апреля, 10:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал своим любимым поэтом Владимира Высоцкого. Об этом он сообщил в интервью журналу Esquire.
"Любимый поэт - Высоцкий, - сказал он. - Еще Есенин и Блок. Но Высоцкий - это наша современность".
Глава МИД РФ также рассказал о своих музыкальных пристрастиях, отметив, что раньше "по каким-то причинам" его об этом никто не спрашивал. "Люблю фолк, джаз, - сказал он. - Нравится, как (саксофонист Игорь) Бутман играет. Ну и "Битлз", конечно, люблю, и Синатру".
Несмотря на напряженный график работы, главе МИД РФ удается находить время для разносторонних увлечений. Лавров болеет за футбольный клуб "Спартак" и регулярно ходит на его игры, а во время летнего отпуска занимается рафтингом.