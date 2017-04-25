В Москве пройдет около 300 массовых мероприятий, посвященных Дню Победы

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Около 300 массовых культурных мероприятий, посвященных Дню Победы, пройдет в Москве в майские праздники. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

"На следующей неделе начинаются майские праздники, когда крупные мероприятия пройдут. 1 мая - демонстрация профсоюзов, 9 мая пройдет парад на Красной площади, шествие Бессмертного полка. Будет организовано около 300 массовых культурных мероприятий, посвященных Дню Победы", - сказал Собянин на заседании президиума столичного правительства.

Среди них более 120 концертов, 60 акций памяти, 26 выставок, 25 спортивных мероприятий. Мэр поручил "обеспечить работу коммунального комплекса и городского транспорта".

Главный праздник

Как рассказал руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, центральной площадкой празднования Дня Победы станет по традиции Красная площадь. В 10:00 начнется Парад Победы, а после 15:00 - шествие "Бессмертного полка". Кроме того, крупные мероприятия пройдут на ВДНХ и Поклонной горе. Так, например, на площади перед главным входом ВДНХ состоится выступление Академического ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова.

Шестого мая на Поклонной горе пройдет парад кадетов "Не прервется связь поколений", в котором примут участие более 2,5 тыс. воспитанников кадетских классов московских школ. А 9 мая в Парке Победы пройдет концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

С 8 по 9 мая праздничные программы, посвященные Дню Победы, представят на Триумфальной, Пушкинской площадях, площади перед храмом Христа Спасителя, на Тверской улице, Арбате, Гоголевском, Никитском и Чистопрудном бульварах. Специально для ветеранов с 3 по 11 мая пройдут девять концертов, в том числе в парке имени Шкулева, в территориальных центрах социального обслуживания "Ясенево", "Зюзино", "Тропарево-Никулино", "Зеленоградский", на бульваре Генерала Карбышева.

Завершится День Победы праздничным салютом в 22:00 мск на 35 городских площадках, включая 19 парков столицы и на территории ВДНХ.

Первомай в столице

Первого мая на Красной площади пройдет традиционное шествие профсоюзов и трудовых коллективов. Ожидается более 100 тыс. участников.

В тот же день в парках Москвы стартует летний сезон. Для всех желающих с 13:00 до 19:00 мск будут организованы театральные постановки, концерты, творческие и спортивные мастер-классы, лектории. В течение летнего сезона посетителям столичных парков будет доступно 248 спортивных и 191 детских площадок, 103 площадки ворк-аут, 59 концертных и танцевальных площадок, 27 зон отдыха у воды, 14 площадок для кинопоказов, 13 лодочных станций, 12 скейт-парков. Любителей велоспорта ждут 78 километров велодорожек, 217 велопарковок и 48 пунктов проката.

В майские праздники в Москве пройдет 25 спортивно-массовых мероприятий. Среди них Международные спортивные игры детей городов-героев, "Кубок Победы. Эстафета "Серебряная ладья" по академической гребле и другие.