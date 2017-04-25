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В Москве в рамках реновации пятиэтажек будет квартальная застройка

Общество
25 апреля, 11:50 дата обновления: 25 апреля, 12:49 UTC+3
Главный архитектор столицы отметил, что при реновации пятиэтажек также будет использован международный опыт озеленения
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что в рамках программы реновации пятиэтажек в столице будет осуществляться квартальный тип застройки.

"У нас пока готовятся техзадание, но могу сказать, что будет квартальный тип застройки, а не микрорайон", - сказал он журналистам, добавив, что строительство микрорайонов в настоящее время не очень популярно, так как остается очень много неиспользованных объектов близлежащей территории.

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"Будет использован лучший международный опыт при озеленении новых кварталов застройки", - отметил Кузнецов.

Также, по его словам, в настоящее время есть сложности с приведением в порядок городского землепользования, так как это зависит от цивилизованных отношений жителей с городом. Кроме того, в ходе программы реновации нужно будет обсудить некоторые нормативы градостроительства, в рамках которых нужно будет пересмотреть вопросы по созданию комфортной среды.

"Сегодня есть нормативы, которые противоречат приведению в порядок городского землепользования, то есть создания комфортной среды. Но это также зависит от отношений жителей с городом", - сказал он.

20 финалистов

Главный архитектор столицы сообщил, что всего более 20 финалистов будет определено в рамках конкурса по программе реновации ветхого жилого фонда.

"Мы сегодня стартуем с подготовкой конкурса на пяти площадках, у нас чуть позже появится свой сайт. Пока работаем над составлением технического задания. Процедура будет проведена в два этапа отбора, сам срок конкурса ориентировочно будет длиться полгода. По итогам конкурса будет определено 20 лучших финалистов", - сказал Кузнецов.

Он также отметил, что столичные власти ждут заявок на конкурс от московских компаний.

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"В первую очередь, в рамках данного конкурса (конкурс на пять экспериментальных площадок по реновации ветхого столичного жилья - прим. ТАСС) мы ждем заявки от московских офисов. Хочу отметить, что проект достаточно тонкий и чувствительный, поэтому столичные компании подойдут лучше всего. Однако, есть заинтересованность к данному проекту и со стороны зарубежных коллег", - сказал он.

По его словам, оценивать конкурсные работы будут экспертные сообщества как профильные, так и общественные.

"Оценивать эти работы будут лучшие экспертные сообщества. Мы уже привлекли МАРХИ (Московский архитектурный институт) и РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ), - пояснил Кузнецов.

Программа сноса пятиэтажек 

В начале года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые "хрущевки" в столице, а на их месте построить новые дома. По предварительным оценкам, речь идет о сносе 25 млн кв. м жилья или более 7,5 тыс. домов, в которых проживают около 1,6 млн человек.

Собянин сообщил, что власти Москвы проведут опрос жителей пятиэтажек для подготовки предварительного списка домов, которые войдут в программу реновации жилого фонда столицы. После формирования предварительного списка будет проведено официальное голосование. Опрос и встречи жителей с муниципальными властями пройдет до 1 мая, а официальное голосование - в течение мая-июня.

Программа сноса ветхих пятиэтажек в Москве. Досье

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