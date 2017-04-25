Врачи общей практики в Москве будут получать ежемесячную доплату в 20 тыс. рублей

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Врачи общей практики будут получать ежемесячную доплату в размере 20 тыс. рублей. Как сообщил на заседании президиума правительства Москвы руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун, постановление правительства о стимулирующих выплатах вступит в силу после 9 мая.

"По вашему поручению проекты постановлений подготовлены и согласованы: врачи общей практики будут получать материальное стимулирование в размере 20 тыс. рублей, врачи, которые ведут выделенные терапевтические участки для работы с хроническими пациентами, - также 20 тыс. рублей в месяц, сопровождающие их работники - средний медперсонал - 10 тыс. рублей. Это целевое финансирование будет доведено до поликлиник в виде грантов. Постановление вступит в силу после Дня Победы", - сказал Хрипун.

В настоящее время в столице работают 250 терапевтов, ведущих индивидуальную работу с пожилыми пациентами, страдающими тремя и более хроническими заболеваниями. К концу года их количество достигнет 400 врачей. Число врачей общей практики, ведущих, по словам Хрипуна, полноценный прием, сегодня составляет 650 человек.

С сентября их количество увеличится до 1500 человек, а в 2018 году до 3000 человек.