В Год экологии компании вложат в природоохранные мероприятия 130 млрд рублей

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Российские компании вложат 130 млрд рублей в природоохранные мероприятия во время нынешнего Года экологии, сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Он также доволен, что россияне стали все больше уделять внимание экологии, а некоторые школьники даже стали называть себя "эколятами".

"Конкретных результатов удалось добиться в сфере сокращения негативного воздействия на окружающую среду в результате деятельности промышленных предприятий, что греха таить, многие из них действительно наносят существенный ущерб окружающей среде", - сказал Иванов на заседании Оргкомитета по Году экологии. Он отметил, что "между такими предприятиями, Минприроды, Росприроднадзором и региональными органами власти заключено 53 четырехсторонних соглашения по реализации 226 природоохранных мероприятий в рамках Года экологии, общий объем финансирования со стороны самих предприятий составляет 130 млрд рублей".

По его словам, "на сегодняшний день уже реализовано восемь проектов по модернизации и совершенствованию технологий на металлургических предприятиях - "Норникель", "Трубной металлургической компании", Магнитогорском металлургическом комбинате, Новолипецком металлургическом комбинате, "Евраз" и "Северсталь".

Спецпредставитель президента доволен, что в работу во время Года экологии активно включились не только государственные органы, общественные организации и волонтеры, но и крупные компании, среди них Иванов назвал "Аэрофлот", РЖД, Росавтодор, Аэропорты Шереметьево и Внуково, торговые сети и банковский сектор. Он отметил и информационных партнеров Года экологии, среди которых в первую очередь назвал ТАСС.

Иванов рассказал о своем недавнем посещении одного из заповедников Ростовской области, где познакомился со школьниками, которые сами себя называют "эколятами". "Я такого слова даже раньше не слышал, вот у нас появились эколята, раньше у нас были октябрята, а теперь эколята, по- моему, это неплохо", - считает спецпредставитель главы государства.

Борьба с лесными пожарами

Иванов раскритиковал руководителей регионов за недостаточно активную работу по предотвращению лесных пожаров.

"У нас как апрель, так заранее можно сказать, что на востоке нашей страны - в Забайкалье, Амурской области начнутся лесные пожары. Они и начинаются", - констатировал представитель Кремля.

Иванов процитировал Ильфа и Петрова: "О пожаре в Вороньей слободке все знали за сутки до его начала". "Тоже самое и у нас - пал травы, пожары, потом тратятся огромные средства для тушения этих пожаров, для ликвидации ущерба", - выразил неудовольствие спецпредставитель главы государства. По его мнению, "региональным властям надо как- то по-другому наладить работу, чтобы не допускать из года в год в одно и тоже время лесных пожаров". Иванов уточнил, что 75 процентов пожаров - это пал травы.

Он предложил обсудить совершенствование управления лесами. "Россия - крупнейшая в мире лесная держава, 46 процентов ее территории составляют леса. При этом, к сожалению, мы до сих пор так и не научились быть рачительными хозяевами столь богатого наследия, данного нам природой", - подчеркнул представитель Кремля. По его словам, "лесные угодья сокращаются, их качество снижается, доходы государства от дерево переработки не растут".

Иванов заверил, что "Оргкомитет будет максимально содействовать решению вопросов лесовосстановления, охраны лесов от пожаров, защиты их от вредителей и браконьеров".

Проблема изъятия животных

Представитель Кремля назвал ненормальной ситуацию, когда животные, рыбы и птицы, изъятые у контрабандистов, передаются в ведение Федерального агентства по управлению государственным имуществом. СПЕЦПРОЕКТ Под особой охраной: дикие животные России Редкие и исчезающие звери, птицы, рыбы Иванов предложил обсудить необходимость установления особенностей обращения с конфискованными, изъятыми объектами животного и растительного мира. "Тут есть проблемы: В последнее время мы становимся свидетелями роста числа случаев изъятия животных - в первую очередь - диких, а также рыб, птиц и растений, причем, все чаще у нас хорошо работает таможня, пограничники, эти животные изымаются у контрабандистов", - сказал представитель Кремля. Далее, по его словам, "начинаются нюансы". "Я не беру примеры, когда Росприроднадзор в соответствии законом направляет представителей животного мира в зоопарки, питомники, другие подобные заведения; основные сложности возникают тогда, когда в соответствии с действующим законодательством животных, птиц, морских млекопитающих передают для реализации Федеральному агентству по управлению имуществом", - отметил спецпредставитель главы государства. На его взгляд, такая ситуация "мягко говоря, странная". Он добавил, что "функции Росимущества должны заключаться совершенно в другом - контроле за государственной недвижимостью, а заниматься животными как-то странновато".