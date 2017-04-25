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Власти Петербурга согласовали шествие оппозиции 1 мая с лозунгами против передачи Исаакия

Общество
25 апреля, 12:11 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25, апреля. /ТАСС
В акции примут участие партии "Справедливая Россия", "Яблоко", Партия Роста, партии "Парнас" и "Коммунисты России", а также общественные организации
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© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга согласовало проведение 1 мая шествия оппозиции и митинга численностью до 5 тыс. человек, среди тем которого сохранение музейного статуса Исаакиевского собора. Об этом ТАСС сообщила во вторник один из организаторов акции, депутат Законодательного собрания Петербурга Оксана Дмитриева.

"Объединенное шествие оппозиции 1 мая согласовано, митинг нам согласовали на Марсовом поле, мы предлагали четыре разных места для его проведения. Численность - до 5 тысяч человек", - сказала Дмитриева.

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По ее словам, в акции примут участие три парламентские партии: "Справедливая Россия", "Яблоко", Партия Роста, партии "Парнас" и "Коммунисты России", а также общественные организации, в том числе "Живой город", Российский творческий союз работников культуры, Союз ученых Санкт-Петербурга.

"Фактически у нас будет две колонны, в первой пойдут градозащитные организации с соответствующими лозунгами, во второй партии со своей символикой, но ее использование ограничено", - добавила Дмитриева. Она отметила, что темами акции станет защита Исаакиевского собора от передачи в пользование Русской православной церкви, защита Пулковской обсерватории, которой угрожает жилая застройка в трехкилометровой охранной зоне, а также "общая декультурилизация, грозящая Петербургу".

В традиционном первомайском шествии по Невскому проспекту каждый год в разных колоннах принимают участие представители всех политических сил города.

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