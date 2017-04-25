Представитель МВД назвал бессмысленной инициативу по ограничению доступа детей в соцсети

Павлюченко заявил, что арбитр Еськов принял его извинения за эпизод в матче с "Зенитом"Спорт 25 апреля, 14:21
Эксперты: предложение ввести налог на бездетность попирает законы этики и логикиОбщество 25 апреля, 14:20
Песков: Киев сделал новый шаг к отторжению ЛНР, обесточив эту территориюПолитика 25 апреля, 14:09
Медведев: низкий уровень культуры чреват агрессией и нетерпимостьюКультура 25 апреля, 14:07
Лавров: ВКС РФ в Сирии делают все для обеспечения безопасности российских военнослужащихПолитика 25 апреля, 14:07
Футболист "Спартака" Глушаков сможет сыграть в дерби с ЦСКАСпорт 25 апреля, 14:03
"ЭРА-ГЛОНАСС" может стать прообразом новой платформы, работающей на коммерческой основеКосмос 25 апреля, 14:02
Павлюченко пропустит один матч за атаку судьи в игре с "Зенитом"Спорт 25 апреля, 14:00
Россия может обеспечить энергией ЛНР после прекращения поставок с УкраиныЭкономика и бизнес 25 апреля, 13:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Заместитель начальника управления "К" (борется с преступлениями в сфере информационных технологий) МВД РФ Александр Вураско считает бессмысленной законодательную инициативу по ограничению доступа в социальные сети для подростков в возрасте до 14 лет.
"Данная мера, на мой взгляд, не имеет смысла до тех пор, пока не будет возможен объективный контроль за ее соблюдением", - заявил он журналистам.
"Объективный контроль за ее соблюдением невозможен в принципе, - продолжил Вураско. - Социальные сети не могут контролировать возраст детей, которые там регистрируются. Даже если ввести регистрацию по паспорту, ничего не будет мешать детям взять паспорт своих домашних или найти (номер паспорта) в сети, их там более чем достаточно". "С этой точки зрения не поддерживаю эту инициативу", - заключил замглавы управления "К".
Депутат Виталий Милонов 10 апреля внес в Госдуму законопроект о правовом регулировании работы социальных сетей, который, в частности, вводит запрет на пользование ими детям младше 14 лет и предусматривает регистрацию в соцсетях по паспорту. Документ также предполагает запрет на распространение в соцсетях информации о готовящихся несанкционированных акциях и митингах, запрет на использование соцсетей в бюджетных организациях.