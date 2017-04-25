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Представитель МВД назвал бессмысленной инициативу по ограничению доступа детей в соцсети

Общество
25 апреля, 13:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Объективный контроль за ее соблюдением невозможен, заявил замглавы управления "К" Александр Вураско
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Заместитель начальника управления "К" (борется с преступлениями в сфере информационных технологий) МВД РФ Александр Вураско считает бессмысленной законодательную инициативу по ограничению доступа в социальные сети для подростков в возрасте до 14 лет.

"Данная мера, на мой взгляд, не имеет смысла до тех пор, пока не будет возможен объективный контроль за ее соблюдением", - заявил он журналистам.

"Объективный контроль за ее соблюдением невозможен в принципе, - продолжил Вураско. - Социальные сети не могут контролировать возраст детей, которые там регистрируются. Даже если ввести регистрацию по паспорту, ничего не будет мешать детям взять паспорт своих домашних или найти (номер паспорта) в сети, их там более чем достаточно". "С этой точки зрения не поддерживаю эту инициативу", - заключил замглавы управления "К".

Депутат Виталий Милонов 10 апреля внес в Госдуму законопроект о правовом регулировании работы социальных сетей, который, в частности, вводит запрет на пользование ими детям младше 14 лет и предусматривает регистрацию в соцсетях по паспорту. Документ также предполагает запрет на распространение в соцсетях информации о готовящихся несанкционированных акциях и митингах, запрет на использование соцсетей в бюджетных организациях.

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