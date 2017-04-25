Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.04:
$ 55.85
€ 60.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Акция "Георгиевская ленточка" проводится в Китае российскими соотечественниками

Общество
25 апреля, 15:07 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев
Граждане КНР с каждым годом все больше интересуются этой акцией и присоединяются к ней
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Акция "Георгиевская ленточка", приуроченная к 72-й годовщине Дня Победы, стартовала в восьми городах Китая. Как сообщила ТАСС председатель Координационного совета российских соотечественников в Китае Наталья Старкова, граждане КНР с каждым годом все больше интересуются этой акцией и присоединяются к ней.

"Георгиевская ленточка" - это символ и дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма. Это благодарность людям, отдавшим все для фронта, все для победы. Это символ уважения к ветеранам и гордости за великую Победу. В рамках акции все желающие могут получить ленты в русских клубах своих городов вплоть до 9 мая", - сказала она.

По словам председателя совета, с каждым годом "жители Китая проявляют растущий интерес к акции". "Первоначально это была акция памяти, а теперь ею все больше интересуются жители КНР и она начинает носить информационный характер. Георгиевские ленточки мы не просто раздаем, но и рассказываем о них, их значении. Уже были неоднократно случаи, когда жители Китая присоединялись к нашей акции", - пояснила Старкова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День Победы Великая Отечественная война
Страны
Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Участники ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант"
Ошибки и география Тотального диктанта
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
Илья Имеев переносит на себе детей из деревни Батхай через речку Куда, чтобы они смогли попасть в школу
15
Куда течет Куда: почему дети из иркутской деревни ходят в школу через реку
14
Рождение Рима: как старейший город мира отметил день своего основания
14
В черном-черном городе: в Великобритании прошел уик-энд для готов
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров: Порошенко хочет снять с себя ответственность за подпись под минскими соглашениями
2
Под Липецком из-за обрушения склада разлилось несколько тонн сока
3
В Саратовской области подростка покусал лев
4
Песков: Киев сделал новый шаг к отторжению ЛНР, обесточив эту территорию
5
Медведев: низкий уровень культуры чреват агрессией и нетерпимостью
6
Актеры "Игры престолов" получат самые большие гонорары в истории ТВ
7
Инструкторы из США прибыли в Донбасс для проверки украинских подразделений
Темы дня
Загрузка...
Реклама