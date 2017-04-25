Акция "Георгиевская ленточка" проводится в Китае российскими соотечественниками

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ПЕКИН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Акция "Георгиевская ленточка", приуроченная к 72-й годовщине Дня Победы, стартовала в восьми городах Китая. Как сообщила ТАСС председатель Координационного совета российских соотечественников в Китае Наталья Старкова, граждане КНР с каждым годом все больше интересуются этой акцией и присоединяются к ней.
"Георгиевская ленточка" - это символ и дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма. Это благодарность людям, отдавшим все для фронта, все для победы. Это символ уважения к ветеранам и гордости за великую Победу. В рамках акции все желающие могут получить ленты в русских клубах своих городов вплоть до 9 мая", - сказала она.
По словам председателя совета, с каждым годом "жители Китая проявляют растущий интерес к акции". "Первоначально это была акция памяти, а теперь ею все больше интересуются жители КНР и она начинает носить информационный характер. Георгиевские ленточки мы не просто раздаем, но и рассказываем о них, их значении. Уже были неоднократно случаи, когда жители Китая присоединялись к нашей акции", - пояснила Старкова.