Акция "Георгиевская ленточка" проводится в Китае российскими соотечественниками

ПЕКИН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Акция "Георгиевская ленточка", приуроченная к 72-й годовщине Дня Победы, стартовала в восьми городах Китая. Как сообщила ТАСС председатель Координационного совета российских соотечественников в Китае Наталья Старкова, граждане КНР с каждым годом все больше интересуются этой акцией и присоединяются к ней.

"Георгиевская ленточка" - это символ и дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма. Это благодарность людям, отдавшим все для фронта, все для победы. Это символ уважения к ветеранам и гордости за великую Победу. В рамках акции все желающие могут получить ленты в русских клубах своих городов вплоть до 9 мая", - сказала она.

По словам председателя совета, с каждым годом "жители Китая проявляют растущий интерес к акции". "Первоначально это была акция памяти, а теперь ею все больше интересуются жители КНР и она начинает носить информационный характер. Георгиевские ленточки мы не просто раздаем, но и рассказываем о них, их значении. Уже были неоднократно случаи, когда жители Китая присоединялись к нашей акции", - пояснила Старкова.