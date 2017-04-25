Эксперты: предложение ввести налог на бездетность попирает законы этики и логики

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Предложение ввести налог на бездетность в пользу многодетных семей нежизнеспособно, поскольку нарушает законы этики и никак не влияет на демографическую ситуацию.

Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

Ранее зампредседателя Мосгордумы, актер театра и кино Николай Губенко выступил с инициативой ввести налог на бездетность и перечислять полученные средства для поддержки многодетных семей. Соответствующее предложение он сделал на заседании комиссии столичного парламента по социальной политике и трудовым отношениям.

Вопрос этики

"Налог обычно вводится на наличие чего-то, на доход, на имущество. В данном случае налогом предлагается обложить отсутствие чего-то. Но люди же не обязаны, понимаете? Мало ли по каким причинам у людей нет детей. При этом попираются основы справедливости", - заявил директор института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский.

Его мнение разделяет заведующая лабораторией демографии и миграции Российской академии народного хозяйства и госслужбы Алла Макаренцева. "С какого возраста считать человека бездетным, если средний возраст перворождения у нас уже перевалил за 25 лет? Как будет учитываться бесплодие, как будет учитываться факт брака? Разделение добровольной и вынужденной бездетности слишком неоднозначно и потому никогда не будет принято обществом", - отметила она.

Директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко полагает, что рассуждать о том, почему люди не заводят детей, неэтично. "Ставить на вид людям отсутствие детей, обострять эту ситуацию не стоит, особенно в тех семьях, для которых бездетность представляет трагедию, где люди годами стараются решить эту проблему. Не нужно указывать им: вот у вас нет детей, а теперь еще и платите за это. Это некрасиво", - сказала она.

По данным Минздрава в 2016 году диагноз "бесплодие" имели 280,6 тыс. женщин и 42,2 тыс. мужчин.

Не влияет на рождаемость

Вишневский напомнил, что в Советском союзе была такая мера, как налог на бездетность, но "тогда он был ориентирован не на то, чтобы поддерживать семьи с детьми, а просто денег не было в стране".

"При этом, никакого влияния на рождаемость или на многодетных это оказать не может. Многодетность вообще мало зависит от экономических условий. Я уже не говорю о том, какую сумму можно собрать за счет этого налога, он же не будет равняться половине зарплаты. Много раз уже писали, что это очень архаичная и бессмысленная идея", - подчеркнул эксперт.

Развитие инфраструктуры

Все опрошенные ТАСС эксперты отметили, что самой верной мерой для улучшения демографии в стране станет развитие детской инфраструктуры: открытие ясельных групп для детей до трех лет, скидки на детские товары, а также снижение налоговой нагрузки на многодетные семьи.

"У нас налог 13%, его можно хотя бы символически облегчить для семей с тремя и более детьми, сделать налоговый вычет", - считает Вишневский.

"Если речь идет о законодательстве, то нужно говорить о других мерах поддержки многодетных семей, обустраивать инфраструктуру поддержки многодетных семей, стимулировать рождаемость, поддерживать материально детей, даже первого ребенка", - отметил Шевченко.

Эксперты добавили, что дети - сами по себе ценность для матери или отца, и понукать россиян к деторождению не стоит, а нужно "создать нормальный климат для жизни семьи с детьми".

"Это очень трудный период для женщины. Не потому, что не хватает денег, денег может не хватать и одному человеку, без детей. А потому, что она не может работать сколько хотела бы, потому что не с кем оставить детей, потому что дети болеют, и невозможно найти для них должного лечения. Вот это все необходимо сделать, для этого нужны бюджетные деньги", - убежден Вишневский.

Макаренцева также считает, что наиболее эффективны не финансовые меры поддержки, а сервисные. В частности, по ее словам, в Москве затруднен доступ к услугам детского воспитания до достижения детьми трехлетнего возраста, и сложно найти няню.