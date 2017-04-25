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Песков: от московских пятиэтажек нужно избавляться, программа реновации правильная

Общество
25 апреля, 14:29 UTC+3 область) 25, апреля. /ТАСС
По словам пресс-секретаря президента РФ, "целесообразность этого проекта обновления старого, разрушающегося жилищного фонда вряд ли у кого-то вызывает сомнения"
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

РЫБИНСК (Ярославская область), 25 апреля. /ТАСС/. Программа сноса пятиэтажек в Москве и строительство на их месте новых домов абсолютно верна по сути, убеждены в Кремле.

"Это (программа реновации) не догма, суть проекта, безусловно, остается прежняя, как это докладывалось главе государства", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, "суть программы очень простая: огромный жилой фонд, который нет смысла капитально ремонтировать, это просто кидать деньги в топку". "От этого жилого фонда нужно избавляться, потому что кидать в топку деньги граждан, которые они собирают и платят за капремонт, - это преступление", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков напомнил, что о сути проекта президенту России Владимиру Путину докладывал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Проект абсолютно обоснованный, он очень амбициозный в том плане, что широкий по масштабам и не имеет аналогов в новой истории России, а Москва велика по своим размерам", - отметил пресс-секретарь главы государства. Он добавил, что "целесообразность этого проекта обновления старого, разрушающегося жилищного фонда вряд ли у кого-то вызывает сомнения".

Представитель Кремля считает при этом логичным, что у жителей пятиэтажек возникает много вопросов по поводу переселения.

"Наличие вопросов у граждан, тем более в той части, когда это связано с собственностью, абсолютно оправдано. Здесь мэрия декларирует намерение терпеливо, последовательно разъяснять гражданам (суть программы), гарантировать, что интересы граждан никоим образом не будут нарушаться", - сказал он.

По оценке Пескова, "мэрия работает слаженно, четко". "Если какие-то шероховатости есть, город огромный, сравнимый со средней европейской страной, поэтому из этого надо исходить", - считает он.

21 февраля на встрече с Собяниным Путин одобрил план по сносу московских пятиэтажек. При этом президент предупредил, что все, что будет делаться, должно пойти на пользу людям, а все возникающие вопросы должны обсуждаться с жителями.

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