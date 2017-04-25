Полиция призывает отказаться от участия в публичной акции 29 апреля в центре Москвы

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Столичная полиция призывает москвичей и гостей столицы воздержаться от участия в несогласованной публичной акции, которая планируется 29 апреля в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"ГУ МВД России по Москве убедительно просит 29 апреля воздержаться от участия в несогласованном публичном мероприятии на Славянской площади, в Ильинском сквере и улице Ильинка. Инициаторам акции было предложено альтернативное место для ее проведения. Несмотря на это, организаторы продолжают настаивать на проведении мероприятия на заявленном месте и призывать граждан к участию в нем", - говорится в сообщении.

В полиции также отметили, что они предпринимают все необходимые меры для обеспечения правопорядка.

"Вместе с тем, столичная полиция и власти Москвы официально предупреждают, что мероприятие незаконно, и в создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что создает угрозу личной безопасности. Напоминаем, что ответственность за обеспечение безопасности граждан возлагается законом в том числе и на организаторов публичного мероприятия, о чем они были официально предупреждены", - призвали в пресс-службе столичной полиции.

Ранее московская прокуратура предостерегала от проведения несанкционированной акции движения "Открытая Россия" 29 апреля в центре столицы. Организаторам мероприятия - Марии Бароновой и Якову Ермакову - объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона, отметили в прокуратуре Москвы.