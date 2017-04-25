Лавров надеется, что сериал "Оптимисты" поможет молодежи выбирать профессию дипломата

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что ему понравились первые серии телесериала о советских дипломатах "Оптимисты", он надеется, что фильм поможет большему числу людей выбирать профессию дипломата.

"Смотрел вчера, ну не все от начала до конца, урывками, - сказал министр. - Будем надеяться, что при всей необходимости художественного вымысла он на самом деле будет помогать тем, кто хочет выбрать профессию дипломата, укрепиться в этом своем правильном мнении".

При этом Лавров отметил, что хотя в жизни профессия дипломата "не столь экзотична и не столь сопряжена с повседневными приключениями, которые были показаны в первых двух сериях", он с пониманием относиться к желанию создателей добавить в телесериал динамики. "Мне понятно, что желание авторов показать профессию дипломатов не может просто сводиться к тому, чтобы реально на экране сидел исполнитель главной роли вместе со своими партнерами, либо все пишут какие-то бумаги, либо говорят на непонятном нормальному человеку языке. Было бы скучновато", - заметил министр.

Ранее на телеканале "Россия-1" вышли первые две серии телесериала о советских дипломатах 1960-х годов под названием "Оптимисты".

Сериал состоит из 13 серий и рассказывает о работе советских дипломатов в 1960 году и основан на исторических фактах. События начинают разворачиваться 1 мая 1960 года, когда советские части ПВО сбили американский высотный самолет-разведчик U-2 над Свердловской областью. В результате этой операции был взят в плен пилот Гэри Пауэрс.

Как ранее сообщил ТАСС режиссер картины Алексей Попогребский, при создании картины авторы обращались в МИД РФ за консультациями. Он отметил, что каждое историческое событие, описанное в сериале, документально, но создатели оставляли за собой право на интерпретацию.