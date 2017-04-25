Суд оставил в силе решение о демонтаже мемориальной доски адмиралу Колчаку в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд отклонил жалобу инициаторов установки мемориальной доски адмиралу Александру Колчаку на решение суда первой инстанции о ее демонтаже. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Дарья Лебедева.

"Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение Смольнинского районного суда по административным искам к правительству Санкт-Петербурга о признании незаконным постановления правительства от 19 февраля 2015 года №148 "Об установке мемориальной доски А.В. Колчаку", - сказала она.

Инициаторы установки мемориальной доски заявили, что подадут кассационную жалобу на повторное решение суда о ее демонтаже. "Мы будем подавать кассацию в президиум Петербургского суда", - сообщил ТАСС координатор мемориально-просветительского и историко-культурного центра "Белое дело" (инициатора установки мемориальной доски) Олег Шевцов.

В январе Смольнинский районный суд удовлетворил административный иск нескольких жителей города о признании незаконным постановления правительства Петербурга об установке мемориальной доски и обязал комитет по культуре Смольного демонтировать знак, установленной на фасаде дома, где в свое время жил Колчак. Как пояснили тогда ТАСС в комитете по культуре, доску не снимут до вступления решения суда в законную силу. В иске заявители ссылались на то, что адмирал Колчак по сей день с формальной точки зрения считается военным преступником - в 1999 году суд Забайкальского военного округа признал его не подлежащим реабилитации, что позже подтвердил Верховный суд России.

Исследователь и белый офицер

Александр Колчак (1874-1820 гг.) - русский адмирал и исследователь, выпускник Морского корпуса, в 1894-1900 годах служил в Балтийском флоте и на Тихом океане, занимался океанографией, затем проводил исследования в Арктике в составе полярных экспедиций. Участвовал в русско-японской и Первой мировой войне.

Осенью 1915-го Колчак был назначен командиром минной дивизии Балтийского флота, в 1916-1917 гг. был командующим Черноморским флотом. После Октябрьской революции стал одним из лидеров белого движения.

Мемориальная доска Колчаку была установлена в Петербурге в ноябре 2016 года на доме номер 3 по Большой Зелениной улице. На ней указано, что "в этом доме с 1906 по 1912 год жил выдающийся русский офицер, ученый и исследователь".

Противники увековечения памяти Колчака несколько раз закрашивали доску краской, а сторонники несли к ней цветы.

В России установлено несколько памятных знаков, посвященных Колчаку. Мемориальные доски адмиралу есть в Екатеринбурге на здании Свердловского областного отделения Русского географического общества, на здании вокзала в Иркутске, во дворе часовни Николая Мирликийского в Москве, на фасаде Морского вокзала во Владивостоке.

В Санкт-Петербурге в 2002-м уже была установлена мемориальная доска Колчаку - как известному выпускнику Морского корпуса Петра Великого.